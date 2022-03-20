Дольше ехали, чем воевали: полк "Азов" уничтожил спецназ ГРУ с Кавказа
Мариупольские защитники продолжают наносить значительные потери оккупантам, которые уже несколько недель безуспешно пытаются взять город
Как сообщает телеграмм-канал "Азов-Мариуполь", полк "Азов" уничтожил спецназ ГРУ воинской части из Кабардино-Балкарской Республики, передает " Еспресо. TV ".
"Дальнее ехали, чем воевали", - подытоживают наши военные и демонстрируют документы уничтоженных врагов.
- Напомним , Мариуполь обстреляли корабли военно-морского флота РФ, - Азов
- Оккупанты принудительно вывозят часть жителей Мариуполя в ОРДЛО или РФ, - горсовет
- В Мариуполе оккупанты сбросили бомбы на школу искусств, где скрывалось около 400 жителей
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное