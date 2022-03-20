Дольше ехали, чем воевали: полк "Азов" уничтожил спецназ ГРУ с Кавказа

Как сообщает телеграмм-канал "Азов-Мариуполь", полк "Азов" уничтожил спецназ ГРУ воинской части из Кабардино-Балкарской Республики, передает " Еспресо. TV ".

"Дальнее ехали, чем воевали", - подытоживают наши военные и демонстрируют документы уничтоженных врагов.

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