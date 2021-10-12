"Долой российских оккупантов": украинская разведка прогнозирует рост протестного движения порабощенных Россией народов
Главное управление разведки Минобороны Украины прогнозирует рост протестного движения народов, которые Россия поработила или стремится контролировать
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГУР Минобороны.
"По мнению экспертов ГУР МО Украины, следствием правления нынешней кремлевской власти является все большая разочарованность в ней и ярость граждан России. В ближайшем будущем протестные движения в РФ будут расти не только в столице, но и - даже в большей степени - в оккупированных Москвой национальных регионах" - сообщает разведка.
В качестве примера разведчики привели масштабную акцию протеста в Страсбурге, проведенной чеченцами при поддержке азербайджанцев и грузин.
"Чтобы принять участие в митинге у здания Совета Европы, в город съехались сотни чеченцев со всей Европы. Люди протестовали против произвола оккупационных властей Чечни, которая совершает преступления против своих политических оппонентов и их родственников. Поддержать своих кавказских братьев приехали также представители Азербайджана и Грузии.
Перед Советом Европы развевались флаги государств Кавказа. Протестующие развернули 50-метровый государственный флаг Чеченской Республики Ичкерия и, скандируя "Долой российских оккупантов", понесли его улицам города ", - рассказали в ГУР Минобороны.
- Напомним, ранее в РФ удмуртский ученый Альберт Разин совершил акт самосожжения в знак протеста против уничтожения языков коренных народов.
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