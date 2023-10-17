"Долой нефтяные деньги": полиция Лондона задержала Грету Тунберг
Шведскую экоактивистку Грету Тунберг и ее единомышленников задержала полиция из-за блокирования в Лондоне доступа на конференцию руководителям нефтяных компаний
Об этом сообщает AP .
Тунберг была среди протестующих, которые скандировали "Долой нефтяные деньги" и пытались заблокировать доступ в гостиницу InterContinental, где проходит Форум энергетической разведки. На конференции выступают спикеры, среди которых исполнительные директора Shell, Aramco и Equinor, а также министр энергетической безопасности Великобритании.
Протестующие пытались заблокировать доступ к месту, сев на тротуар у входа. Они держали баннеры и скандировали "Прочь дурные деньги" и "Отмените конференцию", а некоторые зажигали желто-розовые файеры.
Два активиста Greenpeace, находясь на крыше гостиницы, развернули большой баннер с надписью "Заставьте большую нефтяную отрасль платить".
Протестующие обвиняют компании в умышленном замедлении глобального перехода энергии на возобновляемые источники энергии, чтобы получить больше прибыли.
Полиция сообщила, что шесть человек арестованы по подозрению в препятствовании движению по автодороге во время протеста, четырнадцать человек - по подозрению в нарушении общественного порядка, еще один человек был взят под арест за нанесение ущерба.
Активисты говорят, что будут продолжать протестовать в течение форума, который продлится три дня
- В июле шведский суд оштрафовал экологическую активистку Грету Тунберг за неповиновение полиции во время митинга, состоявшегося 19 июня в городе Мальме. Митингующие хотели заблокировать вход и выход в гавань порта города в знак протеста против использования ископаемого топлива.
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