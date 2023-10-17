"Долой нефтяные деньги": полиция Лондона задержала Грету Тунберг

Об этом сообщает AP .

Тунберг была среди протестующих, которые скандировали "Долой нефтяные деньги" и пытались заблокировать доступ в гостиницу InterContinental, где проходит Форум энергетической разведки. На конференции выступают спикеры, среди которых исполнительные директора Shell, Aramco и Equinor, а также министр энергетической безопасности Великобритании.

Протестующие пытались заблокировать доступ к месту, сев на тротуар у входа. Они держали баннеры и скандировали "Прочь дурные деньги" и "Отмените конференцию", а некоторые зажигали желто-розовые файеры.

Два активиста Greenpeace, находясь на крыше гостиницы, развернули большой баннер с надписью "Заставьте большую нефтяную отрасль платить".

Протестующие обвиняют компании в умышленном замедлении глобального перехода энергии на возобновляемые источники энергии, чтобы получить больше прибыли.

Полиция сообщила, что шесть человек арестованы по подозрению в препятствовании движению по автодороге во время протеста, четырнадцать человек - по подозрению в нарушении общественного порядка, еще один человек был взят под арест за нанесение ущерба.

Активисты говорят, что будут продолжать протестовать в течение форума, который продлится три дня