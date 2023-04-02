Об этом сообщает корреспондент издания hromadske с места событий.

Сообщается, что соборная территория была закрыта. На входе стояли патрульные, среди толпы есть десятки полицейских. Также присутствуют 20 военных, в том числе из 19-го отдельного стрелкового батальона, где служил пострадавший военный. Служившие с ним ветераны отметили, что сейчас он в городской больнице.

Первым о сборе на акцию сообщил депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык, опубликовавший видео из храма. Участники акции пришли с флагами и плакатом "Московский патриархат - проклятие Украины".

Отмечается, что 10 хлопцев и девчат залезли через забор на территорию храма, наконец участники акции попали на территорию.

Как сообщается, у входа в здание на территории церкви стоят священники, их окружают несколько мужчин спортивной внешности.