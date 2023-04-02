"Долой московского попа!" Во двор храма в Хмельницком, где избили военного, пришли сотни людей
В городе Хмельницкий сотни людей собрались на акцию под храмом Украинской православной церкви московского патриархата после избиения военного
Об этом сообщает корреспондент издания hromadske с места событий.
Сообщается, что соборная территория была закрыта. На входе стояли патрульные, среди толпы есть десятки полицейских. Также присутствуют 20 военных, в том числе из 19-го отдельного стрелкового батальона, где служил пострадавший военный. Служившие с ним ветераны отметили, что сейчас он в городской больнице.
Первым о сборе на акцию сообщил депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык, опубликовавший видео из храма. Участники акции пришли с флагами и плакатом "Московский патриархат - проклятие Украины".
Отмечается, что 10 хлопцев и девчат залезли через забор на территорию храма, наконец участники акции попали на территорию.
Как сообщается, у входа в здание на территории церкви стоят священники, их окружают несколько мужчин спортивной внешности.
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