"Долой империю! Волю народам!" – в 9 городах мира проходят акции коренных этносов России
Днем в субботу, 23 июля 2022 года, в странах Америки, Европы и Азии проходят митинги в поддержку суверенизации ныне входящих в состав РФ народов
Об этом у себя в фейсбуке сообщает "Лига свободных народов", являющаяся организатором мероприятий.
"Нет войне! Долой империю! Волю народам! Под этими лозунгами мы выходим на улицы городов разных стран мира. Мы просим правительства демократических стран поддержать право народов Российской Федерации на самоопределение. Право на установление независимости и создание собственных государств! Право, отнятое у нас силой!" - говорится в приглашении.
Читайте также : "Надо помочь восстать 60 аннексированным Россией народам", - Лех Валенса
Местами проведения акций избраны Прага (Чехия), Тарту (Эстония), Франкфурт-на-Майне (ФРГ), Вильнюс (Литва), Анталья (Турция), Нью-Йорк, Филадельфия, Кливленд (США).
Они начинаются в 14:00 по местному времени.
Читайте также : Чтобы не осталось "имперского искушения". От российской оппозиции требуют признать правительство Татарстана в изгнании
В оргкомитет "Лиги свободных народов" входят Рафис Кашапов (Татарстан), Сыресь Боляень (Эрзя), Руслан Габбасов (Башкортостан), Раджана Дугар-Де Понте (Бурятия), Майк Ингрем (Ингерманландия), Вячеслав Демин (Донское казачество), Владимир Довданов (Калмыкия).
- Напомним, 13 июля в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "О признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное