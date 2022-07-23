"Долой империю! Волю народам!" – в 9 городах мира проходят акции коренных этносов России

Об этом у себя в фейсбуке сообщает "Лига свободных народов", являющаяся организатором мероприятий.

"Нет войне! Долой империю! Волю народам! Под этими лозунгами мы выходим на улицы городов разных стран мира. Мы просим правительства демократических стран поддержать право народов Российской Федерации на самоопределение. Право на установление независимости и создание собственных государств! Право, отнятое у нас силой!" - говорится в приглашении.

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Местами проведения акций избраны Прага (Чехия), Тарту (Эстония), Франкфурт-на-Майне (ФРГ), Вильнюс (Литва), Анталья (Турция), Нью-Йорк, Филадельфия, Кливленд (США).

Они начинаются в 14:00 по местному времени.

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В оргкомитет "Лиги свободных народов" входят Рафис Кашапов (Татарстан), Сыресь Боляень (Эрзя), Руслан Габбасов (Башкортостан), Раджана Дугар-Де Понте (Бурятия), Майк Ингрем (Ингерманландия), Вячеслав Демин (Донское казачество), Владимир Довданов (Калмыкия).

Напомним, 13 июля в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "О признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия".

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