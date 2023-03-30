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Долой фарисеев! Как Зеленскому изгнать Павла и Онуфрия из церквей навсегда

30 мартa, 2023 четверг
14:29
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Московитских попов наконец-то выгнали из величайшей святыни украинского народа — Киево-Печерской лавры

Насколько историческое это событие? Вот прекрасная аналогия. Вчера на интервью с героем войны мы пересеклись со съемочной группой The New York Times. Француженка Летиция во второй раз в Украине. И параллельно пишет статью об историческом событии – очищении нашего духовного центра от Москвы. Просит кратко объяснить, что не так с московскими попами. Она только что пришла из Лавры и ей показалось, что там что-то не так. Описала историю коллаборанства и покрытия российских террористов за последние 9 лет.

Летиция делает интересный вывод: "О, это так, как если бы немцы во время Второй мировой захватили Нотр-Дам-де-Пари и рассказывали, что Франции нет".

29 марта 2023 года закончился период 337 лет оккупации Киево-Печерской лавры. Это важно, потому что УПЦ МП — не что иное, как филиал РПЦ в Украине. И какие бы маскировочные шаги не делали Онуфрий, Лука, Павел Лебедь (Мерседес) и любители голых мальчиков в келиях — это все полный бред. На Печерских холмах в самом сердце Украины окопалась ФСБ. И страшно думать, что бы она делала, если бы Россия могла реализовать свой план оккупации Украины. На чьей стороне были бы попы, которые откровенно заявляют до сих пор публично, что никакой российской армии на Донбассе нет. Дескать, это местный народ восстал. И вообще виноват Майдан. Личность в рясах говорит такое после года с лишним полномасштабной войны с РФ. После уничтоженных до основания Мариуполя, Марьинки, Попасной, Соледара и Бахмута.

Другой поп с демонстративного "богослужения" откровенно спалился перед журналистами. Выдал все свое истинное нутро, когда заявил, что Кирилл — наш патриарх. И вишенка на торте — этот диалог:

- Он враг, призывает убивать украинцев.
- Не враг.

А венцом подлинной духовности по-московитски стал Павел Лебедь (Паша Мерседес). Он записал видеообращение к своей пастве, в котором угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой за изгнание УПЦ МП из Лавры. И высокомерно заявил, что не уедет из Украины, пока "не похоронит всех".

Это стало венцом. А по сути все разговоры о филиале РПЦ закончились уже 24 февраля 2022 года, когда мы очень хорошо увидели, как попы московской церкви составляли списки воинов, выступали корректировщиками вражеского огня и сознательно сдавали в плен журналистов. А потом, оказавшись в оккупации, становились частью репрессивной машины. И кропили святой водичкой росгвардию и кадыровцев.

Так вот, Паша Мерседес и его братия в рясах очень четко заявили, что закон им не указ. Что из Лавры они никуда не уйдут. И что они подают в суд за расторжение договора аренды. Пока Хозяйственный суд долго и медленно будет рассматривать этот иск — они будут сидеть в Лавре черной плесенью.

Чего хотят эти руководители политики Кремля в Украине? В первую очередь — статус мучеников и гонимой церкви. Не зря Павел сказал, что "с креста не сходят, с креста снимают". Этим новейшим фарисеям очень хочется выдать себя церковью в катакомбах, на которую охотятся злые безбожники. Павла Лебедя и Онуфрия сильно устроило бы, если б условная "Альфа" СБУ выносила их за ноги и упаковывала в автозаки. Это бы очень сильно помогло филиалу РПЦ получить определенную легитимность, умилять не очень мудрых своих прихожан. И еще дать новую пищу для позорных отчетов ООН. Той самой беспозвоночной организации, которая не видит признаков геноцида украинцев, несмотря на регулярные бомбы и призывы официальных лиц РФ ассимилировать больше украинцев у типичных рашистов. Но почему-то в день выселения чертей в рясах офис ООН издал отчет о "дискриминации и притеснениях" УПЦ МП.

Поэтому предположение секретаря СНБО Алексея Данилова, что попы и монахи московской церкви потихоньку уйдут сами, — логично. Но здесь нужно понимать, что дело одной Лаврой не ограничится. Есть еще Почаевская лавра — еще одна ячейка русского мира, которая в свое время была вырвана из рук греко-католиков. Есть многочисленное количество приходов, которые оказывают влияние на тех, кто слаб духом и разумом. И еще есть такие товарищи, как Вадим Новинский, который, по моей информации, вплоть до сентября прошлого года персонально просил за дружескую церковь в ОПУ. Мол, не трогайте, – на выборах еще понадобится.

Но в начале года были обнародованы результаты новой социологии по верующим — и сторонников УПЦ МП только 2%. Это понятный электоральный язык, хорошо понимаемый Владимиром Зеленским. Поэтому обыски откровенных предателей и педофилов стали публичными. В Офисе президента увидели, какой безумный интерес и поддержку вызвало изгнание фарисеев из храмов нового времени — и поэтому на эту тему будут делать ставки.

И тут же возникает вопрос: что делать с РПЦ в Украине дальше? Прежде всего, эта вражеская секта, которая хитростью и коварством захватила лучшие исторические церкви в каждом городе, должна быть запрещена официально. У нас есть хороший кейс, как положительно повлиял на политическое поле запрет КПУ. А у этой партии сторонников, средств и влияния, которое вылилось в сознательное содействие аннексии Крыма и оккупации Донбасса, было гораздо больше, чем сейчас в РПЦ.

Далее — в Верховной Раде уже полгода минимум пылятся несколько законопроектов о запрете зловредной секты. Один из серьезных — правительственный, другой 8221, написанный в соавторстве десятками депутатов .

Почему решение об искоренении московитской церкви должно быть прокручено именно через парламент? Прежде всего, чтобы его нельзя было отменить ни в одном суде. Чтобы у Паши Мерседеса со товарищи не было возможности обжаловать это решение в европейских судах и пользоваться помощью леваков за российские деньги в ООН.

Отдельно учтем, что влияние РПЦ на пророссийские структуры остается титаническим. Новинский, Шуфрич, половина Партии регионов и звездный десант ОПЗЖ — все эти люди крестили детей и женились у Луки, Онуфрия, Павла и Антония Паканыча. Все эти политические упыри пользовались дружескими связями с РПЦ для выборов и политической агитации. Влияние Паши Мерседеса с его проклятиями на умы коррупционеров от суда просто титаническое.

Следует напомнить запись из кабинета судьи Вовка из ОАСК после печально известного решения, когда УПЦ МП было разрешено не маркировать себя как рашистскую секту. Что в замен хотел Вовк? Медаль от Онуфрия и его личное благословение.

Именно поэтому Павел Мерседес и решил попугать слабонервных чиновников, министра культуры Александра Ткаченко и персонально президента Владимира Зеленского и его семью.

Но извините, мы живем не в глубоком Средневековье, когда анафема от Папы Римского могла действительно испортить карьеру или частную жизнь.

У Владимира Зеленского есть уникальный шанс не только получить венец победителя войны с РФ. Но и быть вписанным в историю, как человек, освободивший от духовного рабства всю Украину. Решение за ним. И это точно додаст электоральных бонусов, которые так тщательно считают на Банковой.

Фото: Getty Images

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