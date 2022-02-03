Доллар вернулся к росту по курсу НБУ
На четверг, 3 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 28,39 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ.
Евро по курсу НБУ стоит 32,14 грн, 10 российских рублей - 3,74 грн.
На наличном рынке по состоянию на 7:45, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 28,18 грн, продают - по 28,3 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 28,15 грн до 28,25 грн, продажи - от 28,23 грн до 28,4 грн.
Накануне, 2 февраля, официальный валютный курс составил 28,32 грн/$, 31,89 грн/евро, 3,7 грн / 10 российских рублей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.18
Покупка 28.18Продажа 28.46
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное