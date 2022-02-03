Доллар вернулся к росту по курсу НБУ

Об этом сообщает сайт НБУ.



Евро по курсу НБУ стоит 32,14 грн, 10 российских рублей - 3,74 грн.



На наличном рынке по состоянию на 7:45, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 28,18 грн, продают - по 28,3 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 28,15 грн до 28,25 грн, продажи - от 28,23 грн до 28,4 грн.



Накануне, 2 февраля, официальный валютный курс составил 28,32 грн/$, 31,89 грн/евро, 3,7 грн / 10 российских рублей.



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