Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Доллар в Украине резко подорожал по курсу НБУ

Доллар в Украине резко подорожал по курсу НБУ

14 февраля, 2022 понедельник
07:54
Экономика гривна доллар

На понедельник, 14 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,04 грн/$

Об этом сообщает сайт НБУ .

Евро по курсу НБУ стоит 31,98 грн, 10 российских рублей – 3,73 грн.

На наличном рынке по состоянию на 7:50, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,3 грн, продают – по 28,69 грн.

При этом предложения покупки колеблются от 28,95 грн до 28,71 грн, продажи – от 28,1 грн до 29 грн.

Ранее, на пятницу, 11 февраля , официальный валютный курс был установлен на уровне 27,88 грн/$, 31,88 грн/евро, 3,75 грн за 10 российских рублей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
курс гривны
Читайте также:
Олексій Данілов
11 февраля, 2022 пятница
Подрыв Крымского моста, Чернобыльской АЭС, вхождение подразделений – рассматриваем любые вопросы, - Данилов
Путін
12 февраля, 2022 суббота
На пороге большой войны: удастся ли Путину совершить блицкриг против Украины? - расследование журналистов телеканала "Еспресо"
Укроборонпром
11 февраля, 2022 пятница
С завода Укроборонпрома украли оборудование для самолетов, которыми больше всего вооружена РФ
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.93
    Покупка 27.93
    Продажа 28.48
  • EUR
    Покупка 31.75
    Продажа 32.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
14 февраля
09:56
"Ключевым становится вопрос гарантий безопасности": в МИДе Украины объяснили предположение Пристайко об отказе от курса на вступление в НАТО
09:50
Заключенная оккупантами в ОРДО украинка Гусейнова подверглась пыткам и нуждается в немедленном освобождении, - Денисова
09:30
ОБСЕ
Террорист "ЛНР" на пункте пропуска угрожал наблюдателям ОБСЕ
09:03
В Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков
08:56
Посол в Британии Пристайко допустил отказ Украины от намерения вступить в НАТО из-за российской угрозы, - BBC Radio
08:43
Из-за угрозы нового вторжения РФ Япония отзывает из Украины почти всех дипломатов
08:40
COVID-19 тест
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 16 993 новых случаев COVID-19, умерли 142 человека
08:40
Гарвард
Россия консолидирует контроль над оккупированными территориями, частично из-за первых ошибок Украины – эксперты в Гарварде о проблемах реинтеграции Донбасса и Крыма
08:22
ОБСЕ
Рекомендация Госдепа уехать из Украины также касается сотрудников ОБСЕ, - миссия США
07:28
Запрещенные минометы, дроны, противотанковое оружие: за прошедшие сутки россияне в зоне ООС 6 раз нарушили режим тишины
2022, воскресенье
13 февраля
22:42
В странах Закавказья произошло землетрясение силой 6,2 балла
22:25
Зеленский пригласил Байдена посетить Украину "в ближайшие дни"
21:54
Олигархи бегут чартерами из Украины. Рабинович говорит, что с 24:00 нардепов не будут выпускать
21:37
Танк Т-80У
В 15 км от границы с Украиной появились танки из Подмосковья, - Conflict Intelligence Team
21:23
Борис Филатов сообщил, кто мог напасть на журналистов в аэропорту Днепра, и обещает видео с камер наблюдения
21:13
Для бесперебойности полетов над Украиной выделено 16,6 млрд грн
21:01
Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 14 февраля
20:49
Алина Паш
Зе-власть на "Евровидении" "подарила" победу "своему" кандидату, - экс-сотрудник Нацсовета по вопросам телевидения и радио
20:24
На вечернем заседании Кабмина поддержат авиакомпании в отношениях со страховщиками, - Офис президента
20:19
Обновлено
"Пошел ты на **й со своей правдой". В Днепре напали с ножом на съемочную группу журналиста Михаила Ткача
20:08
Байден пообещал Зеленскому: США вместе с союзниками быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую агрессию России
20:02
Олимпиада-2022: Расписание 10-го дня зимних Игр в Пекине
19:53
48 часов прошло, разъяснений от РФ нет. Мы переходим к следующему шагу, - Кулеба
19:40
В 20:00 срочно собирается Кабмин, в 22:00 - бюджетный комитет Рады, - Гончаренко
19:27
Олимпиада-2022: Все медалисты 9-го дня Игр в Пекине. ФОТО
19:20
Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер - Путину: "Ослабьте удавку на шее Украины"
18:52
Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 9-го дня Игр в Пекине
18:26
Эксклюзив
Алина Паш
"Евровидение" на разрыв. Как победа русофилки Алины Паш оголила все раны шоубиза и общества
18:25
Белорусам-мужчинам ограничили въезд в Украину, - СМИ
18:10
Петр Порошенко
Сегодняшнюю встречу с силовиками в Раде отменил Стефанчук по указанию Зеленского, - Порошенко
17:51
Погрузка в Шяуляе
Из Литвы в Украину прибыли "стингеры" и бронежилеты
17:07
Швейцарцы голосуют на референдуме по вопросам СМИ, опытов на животных, рекламы табака и налогов
16:15
Обновлено
Boeing C17A Globemaster III
Уже вторая "птица" из Литвы села в Борисполе. Ночью разгрузили еще две с патронами от США
15:47
Нардепам-"слугам" приказано не выезжать из Украины. А тем, кто за границей, вернуться к понедельнику
15:21
Эксклюзив
В столичном Протасовом Яру два автомобиля "встретились" со столбами. На одном и том же месте
15:04
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 9-й день Игр в Пекине
14:48
Эксклюзив
путин шойгу автомат
Сомневаюсь, что Путин начнет войну против Украины, - аналитик Джеймс Шерр
14:42
Зеленский
Украинцы обеспокоены, справится ли их комик, ставший президентом, с военной угрозой – CNN
14:28
Весна явно заигрывает с нами: Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на День влюбленных
13:55
Верховная рада
Встречу с силовиками и главами фракций отменили, введение военного положения не обсуждали, - нардеп Железняк
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV