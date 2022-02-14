Доллар в Украине резко подорожал по курсу НБУ

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 31,98 грн, 10 российских рублей – 3,73 грн.



На наличном рынке по состоянию на 7:50, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,3 грн, продают – по 28,69 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 28,95 грн до 28,71 грн, продажи – от 28,1 грн до 29 грн.



Ранее, на пятницу, 11 февраля , официальный валютный курс был установлен на уровне 27,88 грн/$, 31,88 грн/евро, 3,75 грн за 10 российских рублей.



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