Доллар в Украине резко подорожал по курсу НБУ
На понедельник, 14 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,04 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 31,98 грн, 10 российских рублей – 3,73 грн.
На наличном рынке по состоянию на 7:50, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,3 грн, продают – по 28,69 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 28,95 грн до 28,71 грн, продажи – от 28,1 грн до 29 грн.
Ранее, на пятницу, 11 февраля , официальный валютный курс был установлен на уровне 27,88 грн/$, 31,88 грн/евро, 3,75 грн за 10 российских рублей.
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