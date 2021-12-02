Доллар в Украине продолжил расти в цене

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 30,84 грн, 10 российских рублей – 3,68 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 27,25 грн, продают – по 27,35 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 27,1 грн до 27,26 грн, продажи – от 27,3 грн до 27,48 грн.



Накануне, 1 декабря , доллар по курсу НБУ стоил 27,21 грн, евро – 30,92 грн, 10 российских рублей – 3,66 грн.



30 ноября доллар по официальному курсу стоил 27,17 грн, евро – 30,45 грн, 10 российских рублей – 3,64 грн.



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