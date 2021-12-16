Доллар в Украине продолжил дорожать

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 30,62 грн, 10 российских рублей – 3,69 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 27,13 грн, продают – по 27,23 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 27 грн до 27,2 грн, продажи – от 27,19 грн до 27,3 грн.

Накануне, 15 декабря , доллар по курсу НБУ стоил 26,9985 грн.

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