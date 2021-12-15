Доллар в Украине подорожал по курсу НБУ

Об этом сообщает сайт НБУ.



Евро по курсу НБУ стоит 30,53 грн, 10 российских рублей – 3,67 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 27,03 грн, продают – по 27,15 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 26,9 грн до 27,08 грн, продажи – от 27,1 грн до 27,2 грн.



Накануне, 14 декабря , доллар по курсу НБУ стоил 26,89 грн/$, в понедельник 13 декабря – 27,02 грн/$.



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