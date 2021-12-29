Доллар в Украине подешевел по курсу НБУ
На среду, 29 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 27,22 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ.
Евро по курсу НБУ стоит 30,84 грн, 10 российских рублей - 3,7 грн.
На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 27,15 грн, продают - по 27,22 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 27,06 грн до 27,19 грн, продажи - от 27,14 грн до 27,35 грн.
Накануне, 28 декабря, официальный валютный курс составлял: 27,23 грн/$, 30,82 грн/евро, 3,7 грн за 10 российских рублей.
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