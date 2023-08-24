Доллар в международных платежах достиг исторического максимума, - SWIFT
По данным ведущего поставщика финансовых услуг Swift, доллар США занимает господствующее положение в международных платежах, достигнув самого высокого уровня за всю историю наблюдений
Об этом информирует Bloomberg .
Евро теряет свою позицию по транзакциям SWIFT в пользу доллара.
В июле 2023 года доллар достиг наивысшего показателя в 46,46% среди международных платежей, что на 13% больше десяти лет назад.
Доля евро была самой низкой за все время наблюдений – 24,42%, фунт стерлингов – 7,63%, иена – 3,51%.
Юань увеличивает свое присутствие в глобальных валютных потоках и составляет 3,06% инструкций через SWIFT, что в 100 раз больше, чем в 2010 году.
Фото: Скрин bloomberg
По данным SWIFT, доллар остается самой популярной валютой в мировых финансах, хотя некоторые страны БРИКС пытаются расширить свои валютные альтернативы.
SWIFT или Всемирная сеть межбанковских финансовых телекоммуникаций позволяет глобальным банкам обмениваться сообщениями и осуществлять валютные операции. Она собирает информацию об этих операциях, около 200 млн в год, что свидетельствует о глобальных финансовых потоках с 2010 года.
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