Доллар в международных платежах достиг исторического максимума, - SWIFT

Об этом информирует Bloomberg .

Евро теряет свою позицию по транзакциям SWIFT в пользу доллара.

В июле 2023 года доллар достиг наивысшего показателя в 46,46% среди международных платежей, что на 13% больше десяти лет назад.

Доля евро была самой низкой за все время наблюдений – 24,42%, фунт стерлингов – 7,63%, иена – 3,51%.

Юань увеличивает свое присутствие в глобальных валютных потоках и составляет 3,06% инструкций через SWIFT, что в 100 раз больше, чем в 2010 году.

Фото: Скрин bloomberg

По данным SWIFT, доллар остается самой популярной валютой в мировых финансах, хотя некоторые страны БРИКС пытаются расширить свои валютные альтернативы.

SWIFT или Всемирная сеть межбанковских финансовых телекоммуникаций позволяет глобальным банкам обмениваться сообщениями и осуществлять валютные операции. Она собирает информацию об этих операциях, около 200 млн в год, что свидетельствует о глобальных финансовых потоках с 2010 года.