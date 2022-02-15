Доллар продолжил стремительно дорожать по курсу НБУ: стоимость гривны упала на 50 копеек

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 32,33 грн, 10 российских рублей – 3,74 грн.



На наличном рынке по состоянию на 7:55, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 28,46 грн, продают - по 28,68 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 28,2 грн до 28,55 грн, продажи – от 28,63 грн до 28,9 грн.



Напомним, на понедельник, 14 февраля , официальный валютный курс был установлен на уровне 28,04 грн/$, 31,98 грн/евро, 3,73 грн за 10 российских рублей.



Ранее, на пятницу, 11 февраля , официальный валютный курс был установлен на уровне 27,88 грн/$, 31,88 грн/евро, 3,75 грн за 10 российских рублей.



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