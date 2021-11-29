Доллар подорожал по курсу НБУ

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 30,58 грн, 10 российских рублей – 3,6 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 27,2 грн, продают – по 27,28 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 27,05 грн до 27,19 грн, продажи – от 27,23 грн до 27,3 грн.



В пятницу, 26 ноября, официальный валютный курс был установлен на уровне 27,03 грн/$, 30,34 грн/евро, 3,62 грн за 10 российских рублей.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb