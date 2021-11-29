Доллар подорожал по курсу НБУ
На понедельник, 29 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 27,1 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 30,58 грн, 10 российских рублей – 3,6 грн.
На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 27,2 грн, продают – по 27,28 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 27,05 грн до 27,19 грн, продажи – от 27,23 грн до 27,3 грн.
В пятницу, 26 ноября, официальный валютный курс был установлен на уровне 27,03 грн/$, 30,34 грн/евро, 3,62 грн за 10 российских рублей.
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