Доллар по курсу НБУ подорожал на 23 копейки

Об этом сообщает сайт НБУ.



Евро по курсу Нацбанка стоит 30,15 грн, 10 российских рублей – 3,64 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 26,33 грн, продают – по 26,40 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 26,25 грн до 26,36 грн, продажи – от 26,39 грн до 26,47 грн.



Накануне, 15 ноября, официальный валютный курс составил 26,11 грн/$, 29,9 грн/евро и 3,62 грн за 10 рублей.



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