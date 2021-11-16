Доллар по курсу НБУ подорожал на 23 копейки
Во вторник, 16 ноября, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 26,34 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ.
Евро по курсу Нацбанка стоит 30,15 грн, 10 российских рублей – 3,64 грн.
На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 26,33 грн, продают – по 26,40 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 26,25 грн до 26,36 грн, продажи – от 26,39 грн до 26,47 грн.
Накануне, 15 ноября, официальный валютный курс составил 26,11 грн/$, 29,9 грн/евро и 3,62 грн за 10 рублей.
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