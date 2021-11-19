Доллар по курсу НБУ подешевел на 8 копеек, евро стоит меньше 30 грн

Об этом сообщает сайт НБУ.



Евро по курсу НБУ стоит 29,97 грн, 10 российских рублей - 3,61 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 26,5 грн, продают – по 26,58 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 26,4 грн до 26,51 грн, продажи - от 26,54 грн до 26,64 грн.



В четверг, 18 ноября, официальный валютный курс составил 26,52 грн/$, 30 грн/евро, 3,65 грн за 10 российских рублей.



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