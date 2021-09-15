Доллар по курсу НБУ подешевел на 5 копеек
На среду, 15 сентября, НБУ установил курс нацвалюты на уровне 26,64 грн/$, 31,46 грн/евро и 3,66 грн за 10 российских рублей
Об этом сообщает сайт НБУ .
На наличном рынке 15 сентября по состоянию на 7:55, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,73 грн, продают - по 26,89 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,58 до 26,73 грн/$, продажи - в пределах 26,71-26,8 грн/$.
Накануне, 14 сентября, официальный валютный курс составлял 26,69 грн/$, 31,45 грн/евро и 3,66 грн за 10 российских рублей.
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