Доллар по курсу НБУ подешевел на 5 копеек

Об этом сообщает сайт НБУ .



На наличном рынке 15 сентября по состоянию на 7:55, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,73 грн, продают - по 26,89 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,58 до 26,73 грн/$, продажи - в пределах 26,71-26,8 грн/$.



Накануне, 14 сентября, официальный валютный курс составлял 26,69 грн/$, 31,45 грн/евро и 3,66 грн за 10 российских рублей.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb