Доллар по курсу НБУ пересек отметку в 29 грн
На четверг, 24 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 29,26 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 33,17 грн, 10 российских рублей – 3,65 грн.
На наличном рынке по состоянию на 7:00, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 30,10 грн, продают – по 30,80 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 29,4 грн до 30,30 грн, продажи – от 29,80 грн до 32 грн.
Накануне, 23 февраля, официальный валютный курс составил 28,99 грн/$, 32,90 грн/евро, 3,67 грн/10 российских рублей.
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