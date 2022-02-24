Доллар по курсу НБУ пересек отметку в 29 грн

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 33,17 грн, 10 российских рублей – 3,65 грн.



На наличном рынке по состоянию на 7:00, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 30,10 грн, продают – по 30,80 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 29,4 грн до 30,30 грн, продажи – от 29,80 грн до 32 грн.



Накануне, 23 февраля, официальный валютный курс составил 28,99 грн/$, 32,90 грн/евро, 3,67 грн/10 российских рублей.



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