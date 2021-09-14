Доллар по курсу НБУ начал расти в цене

Об этом сообщает сайт НБУ .



На наличном рынке 14 сентября по состоянию на 11:10, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,7, продают - по 26,8 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,65 до 26,75 грн / $, продажи - в пределах 26,69-26,8 грн / $.



Накануне, 13 сентября, официальный курс гривны составлял 26,68 грн / $, 31,58 грн / евро и 3,67 грн за 10 российских рублей. В конце предыдущей недели доллар стоил 26,73 грн, евро - 31,62 грн, 10 российских рублей - 3,66 грн.



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