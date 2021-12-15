Доллар на 27 млрд грн: в Кривом Роге чиновники разворовывали деньги на строительстве дорог

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.



"Аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды городского совета Кривого Рога. Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, которые не соответствовали заявленной документации", - говорится в сообщении.



По данным ДБР, чиновники горсовета, являвшиеся заказчиками работ, не реагировали на нарушения. Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.



Согласно отчету Государственной аудиторской службы Украины, ущерб государству от этих сделок составляет более 27 млрд грн.



Досудебное расследование продолжается по статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, 30 сентября Служба безопасности Украины разоблачила руководителей двух компаний-подрядчиков хищения 3 млн. грн. на капитальном ремонте дорог в Херсонской и Черкасской областях.