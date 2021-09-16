Доллар и евро подорожали по курсу НБУ
На четверг, 16 сентября, НБУ установил курс нацвалюты на уровне 26,65 грн/$, 31,52 грн/евро и 3,66 грн за 10 российских рублей
Об этом сообщает сайт НБУ .
На наличном рынке 15 сентября по состоянию на 9:40, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,72 грн, продают - по 26,76 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,55 до 26,8 грн/ $, продажи - в пределах 26,7-26,85 грн/$.
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