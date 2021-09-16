Доллар и евро подорожали по курсу НБУ

Об этом сообщает сайт НБУ .



На наличном рынке 15 сентября по состоянию на 9:40, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,72 грн, продают - по 26,76 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,55 до 26,8 грн/ $, продажи - в пределах 26,7-26,85 грн/$.

Накануне, 15 сентября, официальный валютный курс составлял 26,64 грн/$, 31,46 грн/евро и 3,66 грн за 10 российских рублей.