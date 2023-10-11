"Долгожданный шаг станет реальностью": Зеленский о санкциях ЕС в отношении бриллиантов из России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита в Бельгию обсудил введение запрета на поставку российских бриллиантов в ЕС
Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, сообщает Офис президента.
По его словам, во время встречи с премьером Бельгии Александером Де Кроо он обсудил санкции против РФ.
"О санкциях против России - мы обсудили введение Бельгией и рядом других влиятельных стран такой процедуры, чтобы российские бриллианты не поставлялись на рынок Европы. Это удар по прибылям России. Долгожданный шаг станет реальностью", - сказал Зеленский.
- 28 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции предложило добавить в список кандидатов на международные и украинские санкции 47 российских алмазных компаний .
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