Долгой войны быть не может: путинская верхушка может сохранить власть только одним способом, - Пионтковский
Знаковый американский политолог Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому отметил, что люди в окружении Путина могут сохранить власть только одним способом – избавиться от Путина и предложить Западу и Украине свои услуги по организованному выводу российских войск из оккупированных территорий
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Никакой концепции долгой войны быть не может. Посмотрите, сегодня ситуация на фронте достаточно успешно складывается для украинской стороны, и это за неимением авиации и ATACMS. А представьте себе, что сейчас было бы двести самолетов F-16 и две сотни ATACMS. О какой долгой войне можно говорить? Все это закончилось бы в такие примерно сроки, как азербайджанская антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе. Эта реальность встала сейчас перед людьми в окружении Путина", - отметил политолог.
Андрей Пионтковский добавил, что советские люди выросли на фильме о Штирлице и прекрасно помнят последние дни фюрера в бункере. О чем думали тогда "гиммлеры"? Они стремились заключить мир с американцами с целью - сохранить власть в послевоенной Германии.
"Именно об этом думают и путинские "гиммлеры". Они сейчас раздумывают лишь об одном: как сохранить власть в России, которая терпит поражение в войне. Сохранить власть они могут только одним способом - избавиться от Путина и предложить Западу и Украине свои услуги по организованному выводу российских войск с оккупированных территорий. Поэтому нам, возможно, не придется даже долго ждать реализации этой психологической гигантской угрозы для Путина и его режима, прозвучавшей в Вашингтоне. Потому что она может реализоваться гораздо раньше весны", - предположил Пионтковский.
По его словам, если представить, что взятие украинской армией Бахмута или Токмака состоится через неделю-две, то это станет непременным триггером взрыва внутри путинской силовой верхушки. Потому что мы живем сейчас в новой реальности войны – в реальности неизбежности, неотвратимости поражения путинской России.
- 15 сентября The Wall Street Journal писал, что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.
- В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.
- 22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.
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