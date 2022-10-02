Об этом он рассказал в видеообращении, которое сегодня, 2 октября 2022 года, вышло на YouTube-канале Лавры.

"Долго нас мурыжили", - pfметил митрополит.

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Как отметил Лебедь, проверка таможенников и спецслужб на выезде из Украины и на въезде в Молдову в общей сложности заняла "шесть часов". Со своими помощниками он двигался автотранспортом.

Причиной для беспокойства, как отметил Петр Лебедь, стали "три купленные иконы". Правоохранители устанавливали, не составляют ли эти предметы "исторической ценности" и, в конце концов, как говорит наместник Киево-Печерской Лавры, пришли к выводу, что "не составляют".

В память об их встрече митролит подарил украинским таможенникам "календарики и шоколадки".

При этом в Молдову, по его словам, иерарх УПЦ МП выехал на "диагностику".

Перед этим, поздно вечером 1 октября, на портале "Религиозно-информационная служба Украины" (РИСУ) появилось сообщение о том, что у Лебедя якобы обнаружили контрабанду и произошло это при попытке пересечения государственной границы с Республикой Молдова.

"Владыку Павла поймали при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей. Документы на сопровождение церковного имущества он выписал себе сам", - говорилось в новости от РИСУ.

Также там приводились соответствующие фотографии.

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