Долги по зарплате превысили 4 млрд грн, 1,5 млрд грн задолжали военным - Петр Порошенко

Об этом в Днепре во время выступления на Форуме "От фундамента государственности к Украине будущего" заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко.

"Инфляция вырвалась из-под контроля. А это привело к тому, что в стране есть огромные суммы задолженности по выплате заработной платы. Посмотрите, в достаточно тяжелом 2018 году она была 2,8 млрд, а сегодня сумма задолженности перепрыгнула 4 миллиарда" , - отмечает Петр Порошенко.

Он также отметил, что 1,5 млрд грн нынешняя власть уже задолжала украинской армии.

"Два года - с 2019 года, с нашей каденции они не повышали денежное довольствие. А сегодня не выплачивают даже то, что начисляется. Не выплачивают на оздоровление. Три месяца задолженность по компенсации за наем жилья. Остановлено строительство общежитий", - констатирует Порошенко.

"330 млн гривен они задолжали врачам, которые должны выходить на передовую, для того чтобы защищать украинцев и их жизни от ковида", - говорит пятый президент.

Порошенко напомнил, что с 2014 до 2019 года зарплата в Украине выросла почти в три раза - и минимальная, и средняя.



"Мы в свое время снизили в 2 раза налоговую нагрузку на зарплату, сократив до 22% единый социальный взнос и увеличив поступления в Пенсионный фонд, потому что люди поверили. В 2015-2016 годах мы ввели автоматический возврат НДС", - напомнил Порошенко.

"У нас получалось обеспечить рост экономики. ВВП, когда я принял страну, был 1 трлн 365 млрд грн. В 2019 году это было 3 трлн 500 млрд грн. Почти в три раза. Это - статистика. Посмотрите доходы бюджета. В 2015 году поступления бюджета составляли 456 млрд. В 2019 году - 1 трлн 300 млрд. В три раза мы увеличили поступления в бюджет за счет детенизации и борьбы с коррупцией. Цифры говорят лучше, чем лживые сообщения фейковых новостей олигархических телеканалов", - отмечает Петр Порошенко.



Он отметил, что европейские стандарты жизни предусматривают демократию, верховенство права и высокий уровень доходов граждан. Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" призывает срочно, за счет средств МВФ, выплатить 13-ю пенсию, существенно увеличить расходы на субсидии, погасить долги по зарплате перед военными и врачами. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.