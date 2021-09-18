Долги по зарплате превысили 4 млрд грн, 1,5 млрд грн задолжали военным - Петр Порошенко
В Украине растет задолженность по выплате заработной платы. Это следствие неумелой экономической политики, при которой инфляция вышла из-под контроля и уже имеет двузначный показатель
Об этом в Днепре во время выступления на Форуме "От фундамента государственности к Украине будущего" заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко.
"Инфляция вырвалась из-под контроля. А это привело к тому, что в стране есть огромные суммы задолженности по выплате заработной платы. Посмотрите, в достаточно тяжелом 2018 году она была 2,8 млрд, а сегодня сумма задолженности перепрыгнула 4 миллиарда" , - отмечает Петр Порошенко.
Он также отметил, что 1,5 млрд грн нынешняя власть уже задолжала украинской армии.
"Два года - с 2019 года, с нашей каденции они не повышали денежное довольствие. А сегодня не выплачивают даже то, что начисляется. Не выплачивают на оздоровление. Три месяца задолженность по компенсации за наем жилья. Остановлено строительство общежитий", - констатирует Порошенко.
"330 млн гривен они задолжали врачам, которые должны выходить на передовую, для того чтобы защищать украинцев и их жизни от ковида", - говорит пятый президент.
Порошенко напомнил, что с 2014 до 2019 года зарплата в Украине выросла почти в три раза - и минимальная, и средняя.
"Мы в свое время снизили в 2 раза налоговую нагрузку на зарплату, сократив до 22% единый социальный взнос и увеличив поступления в Пенсионный фонд, потому что люди поверили. В 2015-2016 годах мы ввели автоматический возврат НДС", - напомнил Порошенко.
"У нас получалось обеспечить рост экономики. ВВП, когда я принял страну, был 1 трлн 365 млрд грн. В 2019 году это было 3 трлн 500 млрд грн. Почти в три раза. Это - статистика. Посмотрите доходы бюджета. В 2015 году поступления бюджета составляли 456 млрд. В 2019 году - 1 трлн 300 млрд. В три раза мы увеличили поступления в бюджет за счет детенизации и борьбы с коррупцией. Цифры говорят лучше, чем лживые сообщения фейковых новостей олигархических телеканалов", - отмечает Петр Порошенко.
Он отметил, что европейские стандарты жизни предусматривают демократию, верховенство права и высокий уровень доходов граждан. Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" призывает срочно, за счет средств МВФ, выплатить 13-ю пенсию, существенно увеличить расходы на субсидии, погасить долги по зарплате перед военными и врачами. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.19Продажа 31.58
- Актуальное
- Важное