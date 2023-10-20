Долги на энергорынке усложняют подготовку к зиме, - Союз потребителей коммунуслуг
По состоянию на 20 октября ключевой проблемой всего энергетического комплекса есть долги на энергорынке, которые очень усложняют подготовку к зиме
Об этом сообщает основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.
"Долги сегодня являются колоссальной ключевой проблемой всего энергетического комплекса. 190 миллиардов гривен – это совокупные неурегулированные долги на газовом рынке. 190 миллиардов – это по оценкам USAID", – написал Попенко.
Он также отмечает, что, по оценкам USAID, неурегулированные на энергетическом рынке долги составляют 50 млрд грн. Долги теплокоммунэнерго за газ перед НАК "Нафтогаз" – 94 млрд грн, из которых 52 млрд грн составляют текущие, свежие долги, за которые не рассчитываются. Соответственно, из них появляется разница в тарифах в размере 36 млрд грн.
По оценкам Попенко, долг населения Украины по ЖКУ составляет 110 млрд грн.
"Как можно при таких долгах говорить о готовности на 99% к ОЗП, я вообще не понимаю. И я уже не говорю о техническом состоянии нашей энергетики в целом", – написал Попенко.
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