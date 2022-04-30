Долги из-за ленд-лиза и подготовки Вашингтона к войне в январе. Центр противодействия дезинформации развенчал новые фейки

Информация опубликована в telegram.



Одним из ложных нарративов является то, что за ленд-лиз будут расплачиваться многие будущие поколения граждан Украины. Центр противодействия дезинформации сообщил, что долги могут возникнуть только в том случае, если после войны с РФ Украина захочет оставить военное оборудование. Добавляют, что все уничтоженное и утраченное оборудование во время боевых действий списывается.



Еще одним поводом для создания фейков является дата регистрации законопроекта о ленд-лизе. Это произошло в январе, поэтому россияне распространяют информацию, что в Вашингтоне отлично знали о скором начале войны и в полной мере готовились к этому. На самом деле сенаторы представили проект о поставках Украине оружия по ленд-лизу в начале января. Однако сбор подписей сенаторов, который начали 19.01.2022 года, закончился только 24.03.2022 года. И только после этого законопроект передали на рассмотрение комитета сената по международным отношениям. В Центре противодействия дезинформации добавили, что представление проекта в сенате абсолютно не гарантирует его принятие.

Центр при СНБО и Генштабе ВСУ призвали блогеров и журналистов не оценивать публично украинскую армию и не снимать места обстрелов и перемещения ВСУ.

Оккупанты прибегают к информационному терроризму и шантажу, используя бывшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.