Долги из-за ленд-лиза и подготовки Вашингтона к войне в январе. Центр противодействия дезинформации развенчал новые фейки
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что после одобрения конгрессом США ленд-лиза для Украины пропагандисты РФ начали создавать фейки по этому поводу
Информация опубликована в telegram.
Одним из ложных нарративов является то, что за ленд-лиз будут расплачиваться многие будущие поколения граждан Украины. Центр противодействия дезинформации сообщил, что долги могут возникнуть только в том случае, если после войны с РФ Украина захочет оставить военное оборудование. Добавляют, что все уничтоженное и утраченное оборудование во время боевых действий списывается.
Еще одним поводом для создания фейков является дата регистрации законопроекта о ленд-лизе. Это произошло в январе, поэтому россияне распространяют информацию, что в Вашингтоне отлично знали о скором начале войны и в полной мере готовились к этому. На самом деле сенаторы представили проект о поставках Украине оружия по ленд-лизу в начале января. Однако сбор подписей сенаторов, который начали 19.01.2022 года, закончился только 24.03.2022 года. И только после этого законопроект передали на рассмотрение комитета сената по международным отношениям. В Центре противодействия дезинформации добавили, что представление проекта в сенате абсолютно не гарантирует его принятие.
- Центр при СНБО и Генштабе ВСУ призвали блогеров и журналистов не оценивать публично украинскую армию и не снимать места обстрелов и перемещения ВСУ.
- Оккупанты прибегают к информационному терроризму и шантажу, используя бывшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное