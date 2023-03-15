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"Долг Януковича" в $3 млрд: Верховный Суд Британии принял решение в пользу Украины

15 мартa, 2023 среда
13:56
Экономика

15 марта Верховный суд Великобритании принял решение в пользу Украины по делу о "долге Януковича" кредит по облигациям на 3 миллиарда долларов

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня Украина одержала еще одну решающую победу над агрессором, на этот раз в Верховном суде Британии по делу об облигациях на 3 миллиарда долларов. Суд постановил, что защита Украины от угроз агрессии со стороны России получит полноценное открытое рассмотрение. Справедливость будет за нами", - пишет глава страны.

Министерство финансов Украины сообщило, что РФ пыталась через доверенное лицо убедить английский суд постановить решение в свою пользу, применив сокращенную процедуру и тем самым избегая детального исследования. Однако Верховный Суд отклонил просьбу России.

Судья Блэр отметил в своем решении первой инстанции, позиция защиты Украины по принуждению "однозначно сильна, и угрозы России применить силу в 2013 году следует рассматривать в контексте реального применения силы в 2014 году".

"Верховный Суд своим решением определил, что сильная позиция защиты должна быть исследована по полной процедуре судебного разбирательства. Верховный Суд на этом этапе не осуществлял рассмотрение фактов незаконной войны России против Украины, поскольку апелляционное разбирательство" происходило до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ", но Лорд Карнват, судья Верховного Суда отметил, что дальнейшее поведение России невозможно игнорировать", - пишет пресс-служба Минфина.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль пояснил, что суд Великобритании признал позицию защиты Украины по принуждению и угрозам нашего врага применить силу, которые Россия предпринимала еще в 10 лет назад, чтобы заставить страну выпустить эти еврооблигации.

"Теперь кремлю придется раскрыть всю информацию о действиях против Украины на открытом судебном разбирательстве. Справедливость обязательно победит. Россия безусловно ответит за все свои незаконные действия и преступления", - отметил руководитель правительства.

Напомним, что в декабре 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорился с российским диктатором Владимиром Путиным, что РФ предоставит Украине кредит на 15 млрд долларов из-за размещения украинских ценных бумаг, которые выкупит Москва. Вскоре первая часть этих облигаций на сумму 3 млрд долларов была размещена на Ирландской фондовой бирже, и ее и выкупила Россия.

В декабре 2015 года премьер-министр Арсений Яценюк заявил о введении моратория на выплату долга перед РФ на 3 млрд долларов, который за два месяца до побега взял Янукович.

9 декабря 2015 г. президент России Владимир Путин поручил Минфину подавать в суд на Украину за неуплату долга по облигациям.

Международный валютный фонд 17 декабря 2015 признал официальным долг Украины перед Россией в $3 млрд.

В феврале 2016 года Россия подала на Украину иск в Высокий суд Британии о взыскании этих средств, потому что украинские облигации, которые она выкупила, были выпущены по английскому праву.

Мир
Россия
политика
Владимир Путин
Виктор Янукович
Великобритания
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