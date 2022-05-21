Долететь почти невозможно: Зеленский рассказал, как на Азовсталь вертолетами доставляли лекарства, продукты и оружие

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам Национального телемарафона.

По его словам, во время обороны Мариуполя погибло очень много летчиков, которые вертолетами доставляли провизию заблокированным украинским военным и забирали раненых.

"Абсолютно героические люди, знавшие, что сложн, долететь до Азовстали, почти невозможно и привезти оружие, лекарства, продукты, воду, забрать раненых - все это происходило. Очень много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Потому что коридоров воздушных до Азовстали не было из-за мощного российского ПВО.

Много недель летчики на вертолете, зная, что 90% они не возвращаются, летели туда", - рассказал Зеленский.

16 мая вечером с Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных с Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.

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