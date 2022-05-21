Долететь почти невозможно: Зеленский рассказал, как на Азовсталь вертолетами доставляли лекарства, продукты и оружие
Несмотря на отсутствие воздушного коридора в Мариуполь, украинские летчики вертолетами доставляли защитникам заблокированной Азовстали лекарства, продукты, воду и оружие
Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам Национального телемарафона.
По его словам, во время обороны Мариуполя погибло очень много летчиков, которые вертолетами доставляли провизию заблокированным украинским военным и забирали раненых.
"Абсолютно героические люди, знавшие, что сложн, долететь до Азовстали, почти невозможно и привезти оружие, лекарства, продукты, воду, забрать раненых - все это происходило. Очень много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Потому что коридоров воздушных до Азовстали не было из-за мощного российского ПВО.
Много недель летчики на вертолете, зная, что 90% они не возвращаются, летели туда", - рассказал Зеленский.
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