Документы, разглашенные Джеком Тейшейрой, несмотря на то, это умышленный слив информации или что-то другое, переформатируют ситуацию в российско-украинской войне. Поскольку, несмотря на то, что Соединенные Штаты и объединенная Европа оказывают Украине большую помощь, ее явно недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию в пользу Украинского государства. И это должны понимать и в Пентагоне, и в штаб-квартире НАТО.

Можно сказать, что после появления этих документов перед прогнозируемым началом контрнаступления украинских войск, началась большая геополитическая игра в "верю-не верю". Ведь если гипотетически предположить, что московские шпионы могли получить подобную сверхсекретную информацию, то вряд ли им было бы выгодно публично запускать ее в информационное обращение. Они бы держали ее в большом секрете, надеясь, что владение ею сможет переломить ситуацию на фронтах этой кровавой войны.

Поэтому этот секрет Полишинеля, хоть на первый взгляд выглядит как спланированная кем-то спецоперация, в дальнейшем на проверку может оказаться "многоходовкой", за которой стоят конкретные планы ввести "кремлевских мудрецов" в смятение. Ведь появление дополнительной информации, которую трудно полностью проверить, но невозможно полностью опровергать, это именно то, что сбивает российского диктатора с толку. Создавая для Кремля ситуацию, при которой риски от неправильно принятых решений кардинально ухудшают существующее положение дел.

Появление дополнительной информации, которую трудно полностью проверить, но невозможно полностью опровергать, это именно то, что сбивает российского диктатора с толку. Создавая для Кремля ситуацию, при которой риски от неправильно принятых решений, кардинально ухудшают существующее положение дел

Там долго еще будут размышлять над тем, настоящая ли информация, фальсифицированная информация, дезинформация, слив шпионской информации или контршпионаж. Этакая геополитическая головоломка, которую невозможно решить.

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Если подробно проанализировать этот информационный "выброс", то нетрудно заметить – в нем забыто, что в 2022 году украинская армия смогла вернуть значительное количество территорий Украины, имея менее оснащенное войско и без полноценного прикрытия с воздуха. И действительно, в 2023 году ничего не изменилось, за исключением того, что россияне потеряли гораздо больше техники и гораздо больше опытных войск. А также потратили гораздо большее количество боеприпасов, чем украинцы.

В 2023 году украинцы имеют лучше подготовленных военных и более современную технику. Так что на самом деле в этом году украинцы находятся в гораздо лучшем положении, чем в прошлом. Кроме того, на каком бы направлении украинцы не решили атаковать, это, вероятно, будет в том месте, в котором россияне этого не ожидают, как и в прошлый раз.

И даже если бы странным образом, а этого никогда не будет, Российская Федерация смогла захватить всю Украину, они бы столкнулись с огромной партизанской войной, которая могла длиться десятилетиями. Поэтому даже "победа" не была бы победой для России, даже если не считать их колоссальные потери в технике и живой силе, которые они никогда не смогут восстановить.

Если говорить о таком страшном противостоянии, как российско-украинское, то необходимо делать поправку на "туман войны", когда речь идет о данных разведки и ее прогнозах. Учитывая те факты, что даже при наличии достоверной и проверенной информации существует много переменных.

Если говорить о таком страшном противостоянии, как российско-украинское, то необходимо делать поправку на "туман войны", когда речь идет о данных разведки и ее прогнозах. Учитывая те факты, что даже при наличии достоверной и проверенной информации существует много переменных

Вы можете до последней минуты не знать, где именно будут происходить битвы, пока они на самом деле не начнутся. И все, что вы можете сделать до того, это как можно больше собрать информации и профессионально обработать ее.

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Сейчас в эпоху мгновенного распространения новостей средствами массовой информации трудно избежать дезинформации, если она даже завуалирована под правдивые данные. Поэтому попытки многих выдавать себя за "великих посвященных" кажутся бесполезными, даже когда они достают "эксклюзив", который на проверку может быть не во всем правдивым. Из-за того, что в большинстве своем мы можем более или менее точно сказать о текущих линиях разграничения, боевом порядке войск противников, но боеготовность, боеприпасы, моральный дух и состояние в котором находится его оружие, трудно правдиво оценить находясь извне.

Хотя уже сейчас можно с уверенностью сказать, что поступление западного оружия и логистические цепочки его поставок в Украину помешают захватническим планам Российской Федерации, пока у украинцев будет оставаться большая мотивация и воля к победе. А этого у нас не отнять никогда, чтобы не делали московские враги.

Поступление западного оружия и логистические цепочки его поставок в Украину помешают захватническим планам Российской Федерации, пока у украинцев будет оставаться большая мотивация и воля к победе. А этого у нас не отнять никогда, чтобы не делали московские враги

"Уроки Крыма" 2014 хорошо усвоили как в Украине, так и в Америке, и на Западе в целом. Поэтому не имеет значения, является ли эта "утечка" разведданными правдивой или нет. Если украинским генералам нужно будет изменить план, потому что он скомпрометирован, они это оперативно сделают. Россия все равно ожидает контрнаступление Украины, и здесь для Москвы ничего нового нет.

В Кремле до сих пор не готовы осознать, какие огромные имиджевые потери понесла Российская Федерация за год войны с Украиной. Теперь у Путина уже нет никаких оснований говорить о России, как о "мировом государстве". А еще совсем недавно он думал, что сможет легко победить Украину, как только русские войска перейдут украинскую границу.

Однако никаких белых флагов он на украинских территориях не увидел. РФ погрязла в войне, и, в лучшем случае, теперь Россия является лишь региональным государством, которое даже не может успешно совершить вторжение к гораздо меньшему соседу.

РФ погрязла в войне, и, в лучшем случае, теперь Россия является лишь региональным государством, которое даже не может успешно совершить вторжение к гораздо меньшему соседу

А весь ядерный арсенал Путина бесполезен в обычном военном конфликте. Он знает, что в ту минуту, когда он использует даже небольшое тактическое ядерное оружие против Украины, получит мощный ответный удар. Украина сейчас находится прямо на пороге НАТО и Запад не допустит использования ядерного оружия в современном мире. В Североатлантическом альянсе знают, что позволить Путину использовать любое ядерное оружие – будет означать "раскрыть двери" в Армагеддон.

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Но, несмотря ни на что, Путин упорно не желает отказаться от захвата Украины. Хотя за год войны он наглядно доказал всему миру, что его террористическое войско – это "потемкинская армия", а нефтяное оружие не является оружием. Диктатор сделал НАТО сплоченным и чрезвычайно объединенным и способствовал его быстрому расширению. Теперь Россия умоляет Иран и Северную Корею о помощи. И он перевел Российскую Федерацию в ничтожный статус государства-вассала Китая. И все эти "достижения" даже самые преданные пропагандисты его режима вряд ли отважятся выдавать за "победу".

Не говоря уже о расточительстве ресурсов России, потере жизней мобилизованного на войну ее населения, бесперспективном расходовании финансов, которые могли бы пойти на социальные проекты, а не на войну. Из-за чрезмерных геополитических амбиций Путина, замахнувшегося на то, чтобы стать "владыкой мира", не имея на это никаких объективных оснований, исчезли перспективы развития РФ.

Хотя запущенные Джеком Тейшейрой документы не подтверждают и не опровергают, кто на самом деле побеждает в этой ужасной войне, начатой путинской Россией, а анализ касается только сугубо военных аспектов, одним очень важным фактором является резкое ухудшение российской экономики. Санкции и изоляция русской Федерации работают, хотя и совсем медлительно.

Хотя запущенные Джеком Тейшейрой документы не подтверждают и не опровергают, кто на самом деле побеждает в этой ужасной войне, начатой путинской Россией, а анализ касается только сугубо военных аспектов, одним очень важным фактором является резкое ухудшение российской экономики. Санкции и изоляция Российской Федерации работают, хоть и очень медленно

Следствием чего в России наблюдаются значительные социальные и политические волнения. Сто из каждой тысячи мужчин призывного возраста уехали или скрываются; рубль достиг своего нового минимума; заводы не могут получить критически важные детали и материалы, и этот список можно продолжать и продолжать. И хотя у Путина все еще есть диктаторские полномочия, он не сможет вечно игнорировать и отрицать деградацию, разъедающую российское общество изнутри.

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Нельзя закрывать глаза и на то, что Россия даже не дошла до тяжелейшего. У нее нет и одной десятой войск, необходимых для оккупации и содержания под своим контролем территории Украины. Россияне не изъявляют желания добровольно идти на путинскую войну. Да и как они собираются оккупировать нацию, которая никогда не согласится с реализацией путинских мечтаний о "великой России"?

Появление этой контроверсионной информации накануне прогнозируемого украинского контрнаступления может означать и то, что кто-то пытается спутать Украине планы. Ведь в Москве знают только, что Украина готовит элитные силы, которые смогут использовать сложную военную технику и оперативную информацию, предоставляемую нашими западными союзниками. Однако при этом необходимо учитывать, что Украина играет в шахматы, где для гроссмейстера важна каждая фигура, а Путин играет в шашки, и путем подлых комбинаций хочет найти способ пройти в дамки и выиграть, несмотря на слабость своей позиции и отсутствие имеющихся ресурсов.

Украина играет в шахматы, где для гроссмейстера важна каждая фигура, а Путин играет в шашки, и путем подлых комбинаций хочет найти способ пройти в дамки и выиграть, несмотря на слабость своей позиции и отсутствие имеющихся ресурсов

Хотел ли этого Джек Тейшейра или не хотел, но он изменил ситуацию на поле большой игры. Весь мир увидел, что Россия только притворяется военной мощью, а на самом деле она выдыхается и хочет окончания войны, но на своих условиях.

Утечка этой информации не изменяет того факта, что Россия плохо подготовлена к ведению войны. Москва очень недооценила возможную реакцию мира на поддержку Украины и ее жесткое сопротивление оккупантам. Поэтому украинцы и Запад не должны существенно менять характер краткосрочной стратегии. У России уже нет ресурсов, чтобы надолго затягивать эту войну.

Россия потеряла свое будущее 24 февраля 2022, в день своего вторжения в Украину. Она будет фрагментирована на десятки частей и кремлевцам очень повезет, если под их властью окажется ее небольшая часть – Московия. А в истории уже навсегда зафиксировано, что Путин привел Россию к самой низкой точке упадка за все время ее имперского существования.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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