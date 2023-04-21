Документы Пентагона: Китай разрабатывает кибероружие для поражения вражеских спутников
Согласно документам Пентагона, оказавшимся в сети, КНР создает сложное кибероружие, чтобы установить контроль над вражескими спутниками, делая их непригодными для передачи данных или наблюдения
Об этом сообщает Financial Times.
В документах утверждается, что стремление Китая выводить из строя, эксплуатировать или угонять вражеские спутники является основной составляющей усилий для контроля информации, которую страна считает ключевой сферой ведения войны.
Кибератаки Китая направлены на имитацию сигналов, получаемых вражескими спутниками от своих операторов, что приводит к полному захвату контроля над ними или выходу из строя в решающие моменты боя. Такие кибервозможности позволят Китаю захватить контроль над спутником, что сделает его неэффективным для поддержания связи.
Отмечается, что сейчас Тайвань хочет построить коммуникационную инфраструктуру, которая сможет выдержать атаку КНР. Тайвань привлекает инвесторов для создания собственного спутникового провайдера, а также экспериментирует с новейшими спутниковыми приемниками в 700 точках вокруг Тайваня, чтобы гарантировать передачу данных в случае войны или катастроф.
- 20 апреля стало известно, что Китай пытался приобрести оборудование и технологии в космическом секторе Нидерландов в обход ограничений.
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