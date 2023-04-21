Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Документы Пентагона: Китай разрабатывает кибероружие для поражения вражеских спутников

Документы Пентагона: Китай разрабатывает кибероружие для поражения вражеских спутников

21 апреля, 2023 пятница
19:07
Технологии

Согласно документам Пентагона, оказавшимся в сети, КНР создает сложное кибероружие, чтобы установить контроль над вражескими спутниками, делая их непригодными для передачи данных или наблюдения

Об этом сообщает Financial Times.

В документах утверждается, что стремление Китая выводить из строя, эксплуатировать или угонять вражеские спутники является основной составляющей усилий для контроля информации, которую страна считает ключевой сферой ведения войны.

Кибератаки Китая направлены на имитацию сигналов, получаемых вражескими спутниками от своих операторов, что приводит к полному захвату контроля над ними или выходу из строя в решающие моменты боя. Такие кибервозможности позволят Китаю захватить контроль над спутником, что сделает его неэффективным для поддержания связи.

Отмечается, что сейчас Тайвань хочет построить коммуникационную инфраструктуру, которая сможет выдержать атаку КНР. Тайвань привлекает инвесторов для создания собственного спутникового провайдера, а также экспериментирует с новейшими спутниковыми приемниками в 700 точках вокруг Тайваня, чтобы гарантировать передачу данных в случае войны или катастроф.

  • 20 апреля стало известно, что Китай пытался приобрести оборудование и технологии в космическом секторе Нидерландов в обход ограничений.
Мир
Наука
Китай
Читайте также:
Сергій Лавров
21 апреля, 2023 пятница
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 апреля
Вибух у Бєлгороді
21 апреля, 2023 пятница
Украинская сторона отреагировала на обстрелы Белгорода из самолета ВВС РФ
російський літак
20 апреля, 2023 четверг
Пытались угнать российский самолет: СБУ возбудила уголовное дело против украинских военных
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.69
    Покупка 37.69
    Продажа 38.45
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
21 апреля
20:07
Россия перебросила часть боевых подразделений из Скадовска в Крым, - Генштаб
20:07
OPINION
Неизбежная цена уроков истории
20:00
Обзор
Рекорды Конотоп и Ковтуна, "Шахтер" - лидер УПЛ, а Мудрык ассистирует за "Челси": обзор главных событий украинского спорта за 15-21 апреля
19:49
Кличко поддержал введение пересадочного билета в общественном транспорте
19:17
Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских бойцов, - СБУ
19:12
Эксклюзив
Комитет Рады потребует внесения в повестку дня двух законопроектов по УПЦ (МП), - нардеп Констанкевич
19:10
Зеленский призвал сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне Украины
18:55
В Бахмуте пограничники ликвидировали штурмовую группу террористов
18:54
Эксклюзив
"Используем время оптимально": Милли объяснил отсутствие решения о предоставлении истребителей и назвал "важнейшую задачу"
18:47
В Украине запускают тестирование сервиса "єВідновлення", через который можно получить компенсацию за утраченное жилье
18:34
коммуналка
Правительство запретило взимать коммунальную задолженность c ВПО
18:32
Обзор
Самые ожидаемые "Три мушкетера…" или самые красивые "Стражи планеты": что посмотреть в выходные
18:32
Эксклюзив
Ллойд Остин
Оборудование, которое получит Украина в следующем месяце, даст ВСУ преимущество на поле боя, - Остин по итогам "Рамштайна-11"
18:25
Эксклюзив
Генерал Милли: Украина получила уже более $55 млрд, мы разрабатываем новый пакет помощи
18:11
Обзор
Зерновой кризис. Почему ближайшие соседи ударили по украинскому агросектору
18:07
танк Аbrams M1
Генерал Миллли: Танки Abrams – самые современные, они кардинально изменят ситуацию на фронте
18:02
OPINION
Документы Тейшейры: как изменится картина войны?
17:40
Эксклюзив
После передачи F-16 Украине потребуется еще больше систем ПВО Patriot, - офицер ВСУ Лапин
17:39
YouTube удалил видеоролики ЧВК Вагнера и заблокировал каналы, которые их распространяли
17:27
Враг ударил по Полтавщине беспилотниками, есть разрушение инфраструктуры
17:16
Эксклюзив
"Летел бомбить Бахмут": военный эксперт Киричевский об обстреле Белгорода из Су-34
17:16
Инфографика
УПЛ: "Заря" победила "Колос" и поднялась в зону ЛЧ, расписание всех матчей 22-го тура
17:12
Жозеп Боррель
Обучение в ЕС прошли уже 16 тыс. украинских бойцов, - Боррель
17:06
"Может быть громко": жителей Киевщины предупредили о подрывных работах
17:04
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:00
Анонс
Ребята порваны, легких ранений нет: как обстоит дело с реабилитацией и лечением военных. Наталья Арестова в проекте "Война и волонтеры"
16:56
"Танковая коалиция": в Польше создадут центр по обслуживанию Leopard 2 для Украины
16:51
Франция поставит Украине 25 тонн рельсов для восстановления около 150 км путей
16:45
Промоутер назвал страны, где может состояться следующий бой Усика
16:37
Орбан эмоционально отреагировал на слова Столтенберга о месте Украины в НАТО
16:28
Обстрел Россией аэродрома Канатово: объявлено подозрение военному, из-за которого враг получил данные для удара
16:27
Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на €78 млн
16:22
Эксклюзив
В Полтаве 28 храмов УПЦ (МП) и только 7 - ПЦУ, однако на Пасху к ПЦУ было не подъехать за несколько кварталов, - депутат горсовета
16:18
Российский суд заочно арестовал главу ГУР Буданова и журналиста Bellingcat Грозева
16:09
"Контракты на питание армии несут для ритейлеров большие риски", - Кулик
16:05
Чехия впервые в истории не покупала российский газ в течение квартала с начала года, - правительство
16:00
OPINION
О зерновом уроке Польши
15:53
РФ пытается вывезти украинских детей из Херсонской и Запорожской областей под видом эвакуации, - Лубинец
15:49
Эксклюзив
Оккупанты призывают жителей Энергодара и Васильевки эвакуироваться и минируют частные дома, - мэр Мелитополя Федоров
15:48
В центре временно оккупированного Мелитополя перевернулась российская система ПВО, - мэр
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV