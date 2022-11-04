Об этом стало известно из telegram Министерства цифровой трансформации Украины.

"Наша команда уже работает над экспериментальной услугой - Документом об образовании. Благодаря ей каждый украинец сможет получить доступ к своим дипломам и аттестатам об образовании, данные которых содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования", - говорится в сообщении.

В приложении можно будет добавить документы о базовом среднем образовании; полном среднем образовании; профессиональном (профессионально-техническом) образовании; профессиональном высшем образовании; высшем образовании (научная степень).

В Дии будут тестировать работу программы "еОселя", которая позволит украинцам оформить льготную государственную ипотеку.

Украинцы смогут избрать членов жюри национального отбора на Евровидение-2023, голосование уже запустили в приложении "Дия".

3 ноября стало известно, что внутренне перемещенные лица смогут упразднить свой статус или обновить место регистрации через приложение "Дия".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb