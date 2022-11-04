Документы об образовании будут доступны в Дии: стартовала работа над проектом
Правительство приняло постановление: дипломы и школьные аттестаты будут в Дии
Об этом стало известно из telegram Министерства цифровой трансформации Украины.
"Наша команда уже работает над экспериментальной услугой - Документом об образовании. Благодаря ей каждый украинец сможет получить доступ к своим дипломам и аттестатам об образовании, данные которых содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования", - говорится в сообщении.
В приложении можно будет добавить документы о базовом среднем образовании; полном среднем образовании; профессиональном (профессионально-техническом) образовании; профессиональном высшем образовании; высшем образовании (научная степень).
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