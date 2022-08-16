Документы на английском и шеренг авто: Діяпроводит тестирование новых услуг
Дія проводит бета-тест шеринга авто и документов на английском и просит присоединиться к их усовершенствованию
Об этом в телеграмме пишет глава минцифры Михаил Федоров.
"С начала полномасштабной войны 9 млн украинцев уехали за границу. Убегая от опасности, многие не успели взять бумажные документы. Поэтому хотим добавить в Дії документы на английском, чтобы вы могли пользоваться ими за границей", - сообщил министр.
Он отметил, что проводится бета-тест загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта:
"Проверим, корректно ли работает переключение языка, подтягиваются ли фото. Если вы за границей и ждали эту функцию в Действии - регистрируйтесь. Также восстанавливаем шеринг авто в Дії и хотим протестировать работу услуги. Принять участие в бета-тесте должны одновременно 2 человека - владелец авто и водитель, желающий пользоваться машиной".
Михаил Федоров призывает приобщаться к бета-тесту, чтобы сделать пользование документами более удобным.
- Отметим, недавно в Дії также стартовал бета-тест е-пенсионного и вид на временное или постоянное проживание.
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