Об этом в телеграмме пишет глава минцифры Михаил Федоров.

"С начала полномасштабной войны 9 млн украинцев уехали за границу. Убегая от опасности, многие не успели взять бумажные документы. Поэтому хотим добавить в Дії документы на английском, чтобы вы могли пользоваться ими за границей", - сообщил министр.

Он отметил, что проводится бета-тест загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта:

"Проверим, корректно ли работает переключение языка, подтягиваются ли фото. Если вы за границей и ждали эту функцию в Действии - регистрируйтесь. Также восстанавливаем шеринг авто в Дії и хотим протестировать работу услуги. Принять участие в бета-тесте должны одновременно 2 человека - владелец авто и водитель, желающий пользоваться машиной".

Михаил Федоров призывает приобщаться к бета-тесту, чтобы сделать пользование документами более удобным.

Отметим, недавно в Дії также стартовал бета-тест е-пенсионного и вид на временное или постоянное проживание.

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