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Документирование сумм свыше 10 тыс. евро: НБУ предоставил рекомендации для выезда за границу в военное время

14 мартa, 2022 понедельник
15:45
беженцы из Украины

Граждане, которые при пересечении границы перевозят валютные ценности на сумму свыше 10 тысяч евро, должны предоставлять подтверждающие документы. Также НБУ рекомендует не вывозить из Украины наличную гривню, а за границей отдавать предпочтение безналичным расчетам

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

13 марта Национальный банк вернул требование о предоставлении гражданами подтвердительных документов, во время перемещения валютных ценностей (на сумму более 10 тысяч евро) за пределы Украины.

Снять валюту со своего валютного счета в Украине можно до 30 тыс. грн в день (это чуть больше тысячи долларов или около 900 евро в день). Официальный курс валют (зафиксированный на 24.02.2022) – 29,25 грн/$, 33,17 грн/евро.

Купить иностранную валюту можно только в банках, находящихся на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством агрессором. (в случае наличия валюты).

Также НБУ рекомендует не вывозить из Украины наличную гривню (ее обменивают за границей по невыгодному курсу). Наличные деньги следует зачислить в Украине на свой карточный счет. Это можно сделать через терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег или при наличии паспорта в работающем отделении банка. А дальше за границей рассчитываться картой.

Для людей, выезжающих за границу на автомобиле – полис страхования "зеленая карточка" не обязателен (при пересечении границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Молдовой). Также следует иметь "ковидные" документы. Их не проверяют при пересечении, но могут потребовать в странах назначения.

За рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт. Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой, а не курсу наличного обмена.

Национальный банк Украины не устанавливал никаких ограничений на безналичные расчеты как внутри страны, так и за рубежом.

  • Напомним, в результате войны с Россией граждане Украины имеют возможность получить в странах Евросоюза международную защиту, включающую статус беженца, получение медицинской помощи, обеспечение жильем и трудоустройство.

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