Об этом организатор Каменец-Подольского международного кинофестиваля "Бруковка" Андрей Заец сообщил Укринформ .

"Завтра, 6 ноября, в 14.00 в Ютубе состоится премьера документального цикла о войне "Украина22: Дневники войны". Это международный журналистский проект о войне в Украине, включающий документальные фильмы, интервью и специальные сюжеты о волонтерах, журналистах, художников, военных и художников, которые с первых часов российского вторжения работают на своем месте ради борьбы за независимость Украины", - сказал Заец.

Читайте также: На кинофестивале Kharkiv MeetDocs победила документалка о жизни подростка

Сообщается, что первая лента "Однажды в Мариуполе" посвящается этому городу и работавшим там журналистам. В фильме рассказывается история журналиста, волонтера и ведущего телеканалов "Донбасс-24" и "Сигма" Макса Грабовского, его жизнь до и после захвата города российской армией, работа волонтерского штаба "ХАЛАБУДА", эвакуация и работа телевидения Донбасса в Каменце-Подольском .

Ленту можно будет посмотреть на официальном Ютуб-канале проекта "Украина22: Дневники войны".

Ленты "Памфир", "Клондайк", "Видение бабочки" и "Отблеск" стали лидерами по количеству номинаций национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Лента "Клондайк" Марины Эр Горбач получила награду "За совершенство в киноискусстве" от киноассоциации Tallgrass, а команда готовится к Оскаровскому промотуру

20 октября стало известно, что во время состоявшегося в Берлине Ukrainian Film Festival покажут игровые и документальные фильмы украинских режиссеров, подавляющее количество которых посвящено российской военной агрессии в Украине.