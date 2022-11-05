Документальный киноцикл о войне "Украина22: Дневники войны" откроет фильм о Мариуполе
В воскресенье, 6 ноября, стартует цикл документальных фильмов "Украина22: Дневники войны", который начинает лента "Однажды в Мариуполе"
Об этом организатор Каменец-Подольского международного кинофестиваля "Бруковка" Андрей Заец сообщил Укринформ .
"Завтра, 6 ноября, в 14.00 в Ютубе состоится премьера документального цикла о войне "Украина22: Дневники войны". Это международный журналистский проект о войне в Украине, включающий документальные фильмы, интервью и специальные сюжеты о волонтерах, журналистах, художников, военных и художников, которые с первых часов российского вторжения работают на своем месте ради борьбы за независимость Украины", - сказал Заец.
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Сообщается, что первая лента "Однажды в Мариуполе" посвящается этому городу и работавшим там журналистам. В фильме рассказывается история журналиста, волонтера и ведущего телеканалов "Донбасс-24" и "Сигма" Макса Грабовского, его жизнь до и после захвата города российской армией, работа волонтерского штаба "ХАЛАБУДА", эвакуация и работа телевидения Донбасса в Каменце-Подольском .
Ленту можно будет посмотреть на официальном Ютуб-канале проекта "Украина22: Дневники войны".
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