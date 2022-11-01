Документальный фильм Ольги Грусти "Назовні" покажут на четырех международных кинофестах
Документальный фильм Ольги Грусти "Назовні" покажут на четырех международных кинофестивалях - в Венгрии, Испании, Финляндии и Канаде
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
"В ноябре фильм продемонстрируют на четырех международных кинофестивалях: Verzio International Human Rights Documentary Film Festival в Венгрии, ARKTISEN UPEETA в Финляндии, Montreal International Documentary Festival в Канаде и ZINEBI International Film Festival в Испании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дебютная полнометражная лента режиссера рассказывает историю парня Ромы, который 13-летним юношей был на баррикадах Майдана, а в 18 пытается выжить в маленьком криминальном провинциальном городке.
Фильм создан в копродукции трех стран: Украины (кинокомпания Moon Man), Нидерландов (Tangerine Tree) и Дании (Final Cut for Real).
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