Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"В ноябре фильм продемонстрируют на четырех международных кинофестивалях: Verzio International Human Rights Documentary Film Festival в Венгрии, ARKTISEN UPEETA в Финляндии, Montreal International Documentary Festival в Канаде и ZINEBI International Film Festival в Испании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дебютная полнометражная лента режиссера рассказывает историю парня Ромы, который 13-летним юношей был на баррикадах Майдана, а в 18 пытается выжить в маленьком криминальном провинциальном городке.

Фильм создан в копродукции трех стран: Украины (кинокомпания Moon Man), Нидерландов (Tangerine Tree) и Дании (Final Cut for Real).

7 октября сообщалось, что победителем национального конкурса 6-го Kharkiv MeetDocs, состоявшегося в результате войны в Киеве, стал фильм Ольги Журбы "Назовні".

24 октября стало известно, что драма Кристины Тинькевич о враче скорой помощи Анне, которая ищет справедливости, получила приз кинокритиков кинофестиваля CinEast Festival.

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