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Документальный фильм "Национальная команда" выйдет в прокат к 30-летию первого официального матча сборной Украины по футболу

28 декабря, 2021 вторник
16:33
Культура

Фильм "Национальная команда" о рождении, становлении и развитии Национальной сборной Украины по футболу выйдет в прокат в конце апреля 2022 года

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

"Это по-настоящему футбольная история главной команды страны. Мы собрали всех лучших футболистов Украины в одном фильме. Следовательно, это не очередная ретроспектива о самом популярном виде спорта в Украине, а взгляд на все те процессы и вызовы, которые стояли перед сборной в разные периоды становления независимости нашей страны. Ведь за 30 лет Национальная команда смогла не просто встать на ноги, но даже опередить в своем прогрессе развитие самого государства Украина", - сказал режиссер и продюсер фильма Владимир Мула.

"Национальная команда" стал одним из победителей Четырнадцатого конкурсного отбора кинопроектов Госкино. В фильме описываются события вокруг сборной Украины в период с 1992 по 2022 год.



Герои документальной ленты – футболисты Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Олег Блохин, Йожеф Сабо, Леонид Буряк, Юрий Калитвинцев, Владислав Ващук, Алексей Михайличенко, Руслан Ротань, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Андрей Воробей, Артем Милевский, Дмитрий Михайленко, Вячелав Шевчук, Александр Зинченко и Роман Яремчук.

Съемки проходили в Украине и в США. Автором сценария является Николай Васильков, операторы – Олег Шевчишин, Станислав Ткачев, Александр Шевчишин, режиссер монтажа – Андрей Лунник.



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