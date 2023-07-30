Документальную ленту из Днепра "Восточный фронт" увидели зрители в 16 странах мира
Картину документалистов из города Днепр "Восточный фронт" увидели зрители в 16 странах мира
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в telegram.
По его словам, премьера фильма состоялась на самом авторитетном кинофестивале в Европе "Берлинале".
"Восточный фронт" – это история, которая снималась с 24 февраля 2022 года до сентября 2022 года. Герои – обычные люди, которые уже не первый раз пошли защищать свою страну. Но, кроме войны, в картине изображен тыл, где живут их семьи.
Также известно, что этот фильм, прежде всего, имеет целью донести до западного зрителя смыслы и ценности, за которые мы боремся.
Впервые за всю историю мастера из Днепропетровщины представили свою работу на таком высоком уровне, как "Берлинский международный кинофестиваль".
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