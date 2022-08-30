Документальная лента "Линия атаки" о сборной Украины по волейболу получила знаки отличия во Франции и США

Об этом сообщает Укринформ .

Как говорится в сообщении, документальный фильм "Линия атаки", посвященный национальной мужской сборной Украины по волейболу, вошел в официальную программу Beausoleil Côte d'Azur во Франции и получил Platinum Winner Award на 55-м международном кинофестивале WorldFest Хьюстон (США).

"Фильм, посвященный подготовке и выступлению национальной команды на чемпионате Европы-2021, рассказывает об игроках и тренерском штабе сборной", - пишет Укринформ.

Отмечается, что автором фильма стал футбольный блоггер и функционер Тарас Герега, а продюсером и режиссером Павел Черепин. Лента была создана при поддержке компании "Эпицентр К".

"Лента была снята еще в 2021 году и среди прочего имела целью создать основу для популяризации волейбола в стране перед чемпионатом Европы 2023 года, который должен был проходить в Украине. Полномасштабная военная агрессия Россия поставила под сомнение возможность проведения турнира в стране, однако национальная сборная делает все от себя зависит, чтобы достойно представить Украину на европейском форуме. Ведь это позволит в очередной раз привлечь внимание мира к нашему государству, которое героически противостоит военной агрессии", - сказал Тарас Герега.

"Мы имеем важную миссию – держать Украину в поле зрения международных медиа и всех возможных мировых аудиторий, в частности спортивных. То, что украинские спортсмены продолжают выступать и побеждать в мире, а желто-синие флаги развеваются на трибунах футбольного стадиона в Глазго или волейбольной арены в Катовице - уже маленькая победа. А именно из многих маленьких и сложится в итоге большая и самая главная", - отметил Черепин.