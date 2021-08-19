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Документ с данными о вакцинации и переводом на украинский: НСЗУ объяснила, как привитым первой дозой за рубежом получить вторую в Украине

19 августа, 2021 четверг
08:00

Те, кто начал вакцинацию от COVID-19 за рубежом, могут завершить ее в Украине при условии предоставления официального документа со сведениями о первой прививке

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба НСЗУ.

"В документе, заверенном тем учреждением или врачом, который проводил вакцинацию, должно быть: название, дата, серия вакцины, место проведения. Также нужен перевод этого документа на украинский язык в произвольной форме", - говорится в сообщении.

С этим документом следует обратиться к своему семейному врачу, с которым заключена декларация. Врач внесет данные о получении первой дозы в электронную систему здравоохранения.

После этого можно обращаться в ближайший пункт прививки или в центр массовой вакцинации, где доступна необходимая вакцина.

В НСЗУ напомнили, что после введения первой дозы прививаться второй следует в следующие сроки: для вакцины AstraZeneca - через 12 недель, для Comirnaty / Pfizer - через 21-28 дней, для CoronaVac / Sinovac - через 14-28 дней, для Moderna - через 28 дней.

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