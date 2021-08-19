Документ с данными о вакцинации и переводом на украинский: НСЗУ объяснила, как привитым первой дозой за рубежом получить вторую в Украине
Те, кто начал вакцинацию от COVID-19 за рубежом, могут завершить ее в Украине при условии предоставления официального документа со сведениями о первой прививке
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба НСЗУ.
"В документе, заверенном тем учреждением или врачом, который проводил вакцинацию, должно быть: название, дата, серия вакцины, место проведения. Также нужен перевод этого документа на украинский язык в произвольной форме", - говорится в сообщении.
С этим документом следует обратиться к своему семейному врачу, с которым заключена декларация. Врач внесет данные о получении первой дозы в электронную систему здравоохранения.
После этого можно обращаться в ближайший пункт прививки или в центр массовой вакцинации, где доступна необходимая вакцина.
В НСЗУ напомнили, что после введения первой дозы прививаться второй следует в следующие сроки: для вакцины AstraZeneca - через 12 недель, для Comirnaty / Pfizer - через 21-28 дней, для CoronaVac / Sinovac - через 14-28 дней, для Moderna - через 28 дней.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в Украине выросли до 1 млн прививок в неделю .
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что украинские "паспорта вакцинации" ЕС признает одними из первых .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.56
Покупка 26.56Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 30.98Продажа 31.36
- Актуальное
- Важное