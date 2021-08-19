Документ с данными о вакцинации и переводом на украинский: НСЗУ объяснила, как привитым первой дозой за рубежом получить вторую в Украине

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба НСЗУ.



"В документе, заверенном тем учреждением или врачом, который проводил вакцинацию, должно быть: название, дата, серия вакцины, место проведения. Также нужен перевод этого документа на украинский язык в произвольной форме", - говорится в сообщении.



С этим документом следует обратиться к своему семейному врачу, с которым заключена декларация. Врач внесет данные о получении первой дозы в электронную систему здравоохранения.



После этого можно обращаться в ближайший пункт прививки или в центр массовой вакцинации, где доступна необходимая вакцина.



В НСЗУ напомнили, что после введения первой дозы прививаться второй следует в следующие сроки: для вакцины AstraZeneca - через 12 недель, для Comirnaty / Pfizer - через 21-28 дней, для CoronaVac / Sinovac - через 14-28 дней, для Moderna - через 28 дней.