Документ о вакцинации или ПЦР-тест: в Украине начали действовать новые правила перевозок

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидбезопасности будут разрешены при условии наличия у водителей и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для регионов «желтого» уровня;

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сполучення.Правила не действуют в городских и внутриобластных перевозок.

Ответственность за наличие у всех водителей и пассажиров указанных документов несет перевозчик, указали в правительстве.