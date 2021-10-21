Документ о вакцинации или ПЦР-тест: в Украине начали действовать новые правила перевозок
В Украине от 21 октября вступили в силу новые правила для пассажирских перевозок
Об этом сообщает Еспресо.TV.
С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидбезопасности будут разрешены при условии наличия у водителей и пассажиров одного из этих документов:
- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для регионов «желтого» уровня;
- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.
Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сполучення.Правила не действуют в городских и внутриобластных перевозок.
Ответственность за наличие у всех водителей и пассажиров указанных документов несет перевозчик, указали в правительстве.
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