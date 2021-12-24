"Документ никчемный": в указе Зеленского о внешней политике нет ВР, которая коммуницирует с другими парламентами, - депутат Киевсовета

Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Этот указ - он является юридической тавтологией. С одной стороны, действительно, президент, министр иностранных дел и премьер ответственны за внешнюю политику государства. Это выписано и в Конституции, и в действующих законах, поэтому зачем это было дублировать в указе - это большой вопрос", - сказал депутат.



Он считает, что этим указом будто бы запрещается выступать с внешнеполитическими позициями любому другому.



"Мы понимаем, что в этом перечне забыли Верховную Раду, то есть у нас есть законодательный орган государства, который является легитимным и избирается прямым голосованием. Почему-то о ВР не сказано ни слова, хотя у нас есть определенные рабочие органы межпарламентские из НАТО, ПАСЕ, куда делегируются наши депутаты. Они теперь что - должны согласовывать свою позицию с президентом или министром иностранных дел? Таких полномочий президенту что-то запрещать такого не было, и это в Конституции не предусмотрено. Этот указ никчемный. Я надеюсь, что кто-то его опротестует в КСУ", - заявил Попатенко.

Президент Владимир Зеленский 22 декабря издал указ, согласно которому только президент Украины, премьер-министр и министр иностранных дел имеют право высказываться по вопросам внешней политики Украины