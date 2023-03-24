"Доктор Лиза" и гаагский ордер для Путина
Среди всех десятков путинских преступлений именно то, чем занималась Лиза драна Глинка. Похищение детей
Есть в этом какая-нибудь злая ирония.
Было у российских либералов такое наше всё – Лиза Глинка, она же "доктор Лиза". Они ее очень любили носить перед собой, как деда на палке, потому что врач-волонтер, все такое.
Наши же к ней относились как в анекдоте – "та какая глинка, дерьмо!" Ведь эта лярва детей с оккупированных территорий вывозила в Россию. Более того — она и ее муж Глеб приютили у себя некоего Вадима Погодина — убийцу Степана Чубенко.
Лизе Глинке пришла глинка, когда она, вместе с хором Александрова, летела в Латакию подбадривать русских оккупантов там, а самолетик внезапно стал субмариной. Тогда все эти моральные компасы и нравственные камертоны российской оппозиции слезы по прыщам размазывали — солнышко их закатилось.
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В Гааге ордер на арест Путина выдали. И среди всех десятков его преступлений именно то, чем занималась Лиза драна Глинка. Похищение детей
А теперь в Гааге ордер на арест Путина выдали. И среди всех десятков его преступлений именно за то, чем занималась Лиза драна Глинка. За похищение детей.
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Хр*ново сейчас, наверное, быть русским либералом. Потому что ура — тирана под международный суд. Но за то же, что тиран творил рука об руку с вашим всем, по которому вы так слезы лили. При этом конкретно это действие подпадает под одно из определений геноцида. Ваш моральный идеал — соучастник геноцида, прокатите это мнение в своих высоколобых головах.
Бедные обрыганые.
Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель
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