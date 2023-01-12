Докладывал врагу о критической инфраструктуре, размещении ПВО и сухопутных войск на Черкасчине: СБУ задержала российского агента
Правоохранители задержали агента, который сливал российским спецслужбам размещение критической инфраструктуры, противовоздушной обороны и сухопутных войск на территории Черкасской области
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Злоумышленником оказался работник медицинского учреждения, которого в начале полномасштабной войны завербовал представитель спецслужбы РФ. Он объезжал территорию Черкасской области и собирал данные о перемещениях ВСУ, а также пытался выявить позиции системы противовоздушной обороны и базирования украинских сухопутных войск.
Агент передавал рашистам координаты украинских блокпостов и админзданий правоохранительных органов в Черкассах. Отчитывался ФСБ о локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических предприятий.
СБУ задержала злоумышленника при попытке передачи РФ закрытых сведений об украинских объектах.
Следствие установило, что мужчина передавал разведданные в виде пометок на электронных картах и фото российскому куратору через анонимный телеграм-канал.
Во время обыска изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами переписки, а еще паспорт образца СССР и прокремлевскую символику.
В настоящее время ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей, без права внесения залога.
- Также недавно на Львовщине разоблачили росагента, собиравшего разведданные для оккупантов. Человек под видом переселенца поселился вблизи энергетического объекта.
- Служба безопасности Украины установила личность офицера российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник управления ФСБ РФ в Красноярском крае.
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