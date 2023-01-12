Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленником оказался работник медицинского учреждения, которого в начале полномасштабной войны завербовал представитель спецслужбы РФ. Он объезжал территорию Черкасской области и собирал данные о перемещениях ВСУ, а также пытался выявить позиции системы противовоздушной обороны и базирования украинских сухопутных войск.

Агент передавал рашистам координаты украинских блокпостов и админзданий правоохранительных органов в Черкассах. Отчитывался ФСБ о локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических предприятий.

СБУ задержала злоумышленника при попытке передачи РФ закрытых сведений об украинских объектах.

Следствие установило, что мужчина передавал разведданные в виде пометок на электронных картах и фото российскому куратору через анонимный телеграм-канал.

Во время обыска изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами переписки, а еще паспорт образца СССР и прокремлевскую символику.

В настоящее время ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей, без права внесения залога.

Также недавно на Львовщине разоблачили росагента, собиравшего разведданные для оккупантов. Человек под видом переселенца поселился вблизи энергетического объекта.

Служба безопасности Украины установила личность офицера российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник управления ФСБ РФ в Красноярском крае.