Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я прогнозировал, что ВВП Украины упадет на 40-50%, Всемирный банк заявил, что на 44% - это вполне правильные цифры. Что это значит? Что наши доходы в среднем упадут в два раза... Последствиями также будут инфляция, безработица, которая может возрасти примерно на 25%", - подчеркнул он.



Савченко добавил, что Украина не может соглашаться на проведение долгой войны, это не только разрушит экономику, но приведет к массовой эмиграции украинцев.



"Мы не можем позволить проводить длительную войну - войну на истощение. Рашисты привыкли терпеть: чем беднее, тем лучше, если речь не идет о головокружительном падении уровня жизни. У нас другая ситуация: многие выезжают за границу. Сначала это был естественный испуг из-за войны, однако скоро эмиграция может стать трендом, в частности, если война затянется", - подчеркнул он.

Украинцы за время полномасштабной войны зарегистрировали 30 тыс. бизнесов, в том числе 26 тыс. ФОПов

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