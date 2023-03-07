Доходы РФ от продажи нефти и газа в этом году снизились почти вдвое
По официальным данным российского правительства, нефтегазовые доходы бюджета России за январь-февраль 2023 года составили 947 млрд руб., снизившись на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года
Об этом говорится в отчете Министерства финансов РФ.
Отмечается, что падение нефтегазовых доходов РФ связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта газа.
По данным российского Минфина, доходы бюджета в начале года снизились на 25%, составив 3,163 трлн руб., а расходы увеличились на 52% - до 5,744 трлн руб.
В частности, сообщается, что расходы РФ на госзакупки в январе-феврале 2023 года составляли 2,074 трлн руб. тогда, как за этот период прошлого года на госзакупки было израсходовано 654 млрд руб.
- Напомним, 4 февраля Евросоюз установил предельный уровень цены на российские бензин и дизтопливо на уровне $100 за баррель, а на продаваемую с дисконтом продукцию – $45 за баррель
- 5 февраля в ЕС вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов из РФ. Это касается, в частности, бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута.
- По состоянию на 3 марта стоимость газа в Европе впервые с августа 2021 года опустилась ниже $500.
- А в странах ЕС благодаря жесткой политике, сознанию граждан и теплой погоде потребление газа сократилось почти на 19%.
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