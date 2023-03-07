Об этом говорится в отчете Министерства финансов РФ.

Отмечается, что падение нефтегазовых доходов РФ связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта газа.

По данным российского Минфина, доходы бюджета в начале года снизились на 25%, составив 3,163 трлн руб., а расходы увеличились на 52% - до 5,744 трлн руб.

В частности, сообщается, что расходы РФ на госзакупки в январе-феврале 2023 года составляли 2,074 трлн руб. тогда, как за этот период прошлого года на госзакупки было израсходовано 654 млрд руб.

Напомним, 4 февраля Евросоюз установил предельный уровень цены на российские бензин и дизтопливо на уровне $100 за баррель, а на продаваемую с дисконтом продукцию – $45 за баррель

5 февраля в ЕС вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов из РФ. Это касается, в частности, бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута.