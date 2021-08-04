Доказываешь, что можно быть успешным и в спорте, и в политике, - Зеленский поздравил Беленюк с "золотом" Олимпиады

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В своем Twitter Владимир Зеленский поздравил Жана Беленюка с "золотом" Олимпиады-2020 и отметил, что борец является не только успешным спортсменом, но и политиком - нардепом от партии "Слуга народа".



"Такое долгожданное первое "золото" для Флага Украины на Олимпиаде-2020! Особенно приятно, что его получил наш побратим - блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг! Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике", - написал Владимир Зеленский.

Такое долгожданное первое «золото» для ???????? на @ Tokyo2020 ! Особенно приятно, что его получил наш собрат - блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг! Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике! pic.twitter.com/tW66CMpRh5 - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

За 12 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила 11 наград. Золото в категории до 87 кг выиграл борец греко-римского стиля Жан Беленюк. У еще одного борца-"классика" Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.



Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

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