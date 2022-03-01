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"Докажите, что вы действительно европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму": Зеленский обратился к Европарламенту

1 мартa, 2022 вторник
14:29
Общество Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратился к Европарламенту после того, как ЕС начал рассмотрение заявки Украины на членство

"Последние дни я не знаю, как правильно всех приветствовать. Я не могу говорить доброе утро, добрый день или добрый вечер. Ежедневно этот день точно недобрый, а для кого-то этот вечер последний. Я говорю сейчас о гражданах Украины, которые защищают свободу ценой своей жизни. Я очень рад тому, что я здесь увидел, это настроение. Я рад, что мы объединили всех вас, - но какой ценой".

"Бумажки в жизни моего государства закончились, все это реальность. Все эти погибшие люди - это настоящая жизнь. Мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу, просто за желание быть равными наших лучших людей, крепких, сильных, чрезвычайных. Мы очень часто любим говорить, что мы всех победим. И я рад, что сейчас вы это видите. Есть такое выражение: украинский выбор Европы - это то, что мы выбрали, к чему шли и идем.Теперь должен быть выбор Европой уже Украины".

"Это утро было трагическим для всех нас. Две крылатые ракеты по Харькову, городу у границ РФ. Там всегда было много россиян. Там более 20 вузов, это город с самым большим количеством университетов в нашей стране. Молодежь, яркая, умная, которая собиралась на самой большой площади в государстве, в Европе, площади Свободы. Две ракеты в площадь Свободы. Десятки жертв – вот такая цена свободы. Мы боремся просто за свою землю и свободу".

"Каждая площадь с сегодняшнего дня будет площадью Свободы. Никто не сломает нас. У нас есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно, вчера 16 детей погибло. И снова президент Путин скажет, что это какая-то операция, и мы бьем по инфраструктуре. На каких военных заводах работают наши дети, может, они в танках ездят?!"

"Уважаемые, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас за выживание. И это самая главная наша мотивация. Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что сегодня мы показываем, что с нами ЕС будет крепче, без вас Украина будет одинока. Мы доказали свою силу, что мы как минимум такие же как вы. Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму. Слава Украине!"


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Мир
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