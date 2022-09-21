Доказательства по делу расстрела на Майдане в 2014 году дают понимание, как началась эта война - адвокат Титич
Виталий Титич, адвокат семей Героев Небесной сотни, отметил, что в процессе исследованы прямые доказательства, указывающие на причастность Януковича и высшего руководства правоохранительных органов Украины к организации массовых убийств в 2014 году
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Виталий Титич прокомментировал, состоявшееся 20 сентября, заседание суда по делу о расстреле на улице Институтской, 20 февраля 2014 года.
"Это было одно из важнейших заседаний суда в этом процессе, потому что оно о том, как началась эта война. Понимать, знать и оперировать этими данными после решения суда – это задача, которую мы, адвокаты, в этом процессе выполнили. Независимо от решения суда, значимо то, что сегодня прозвучали акцентуации на доказательствах, которые были исследованы, а теперь можно ими оперировать как установленными фактами. Будем ждать, каким приговором их оценит суд", - отметил адвокат.
Виталий Титич рассказал, что в этом процессе были исследованы прямые доказательства, указывающие на то, что Янукович и высшее руководство, а это уникальные доказательства, которых не было в других процессах, были причастны к организации массовых убийств с целью предоставления России юридической возможности, чтобы оккупировать Крым и развязать войну на Майдане. То есть именно тот нарратив гражданской войны зарождался и реализовывался здесь, и происходило при организации Януковича и высшего руководства правоохранительных органов Украины в интересах на тот момент заказчика, Российской Федерации. Это уже исследовано и можно об этом говорить.
"Фамилии исполнителей и управляющих операцией были известны давно, это сотрудники ФСБ 5-го отдела, которым руководил гражданин Беседов. Его подчиненные – самые высокие чины, которые занимались Украиной и планировали эту операцию, но за неудачный результат Беседов сейчас сидит в Лефортово. Эта операция, как ряд террористических актов на Майдане, является замыслом ФСБ в интересах Российской Федерации. Вот, что мы начали устанавливать на восьмом году дела", - отметил Титич.
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